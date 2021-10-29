AI取代人力...這些工作將消失 快看有沒有你從事的這一行

在硬體端，出現機器人的自動化、全天候生產；再到軟體端，有人工智慧AI（Artificial Intelligence）的高速運算，恐怕將有工作、行業消失。根據yes123求職網今（29）日公布的「疫情年企業接班與轉型計畫調查」顯示，預估在十年後，因為發展「機器人自動化」或「AI（人工智慧）系統」，企業平均認為，目前的工作機會，大約會消失24.8%，也就是四分之一的人力可能被取代。

而預估在「退休前」，更有高達八成七的勞工透露，「會擔心」自己的工作（職務）被機器人或人工智慧取代。

因此若以十年後來看，在機器人自動化與人工智慧的職場，預估哪些「勞力型」工作消失機率較高？在可複選狀況下，前五名為：「產線作業員」(50.6%)、「售票員」(49.4%)、「加油站人員」(47.9%)，以及「量販店、超商店員」(33.1%)、「客服人員」(31.6%)。

至於第六到第十名：又分別是：「飯店櫃檯人員」(30.6%)、「餐廳服務生」(28.9%)、「清潔工」(28%)，以及「保全人員」(26.4%)、「門市銷售員」(25.5%)。

同樣也以十年後來看，在未來的AI職場，預估哪些「勞心型」工作消失機率較高？在可複選狀況下，前五名是：「銀行櫃檯行員」(34.9%)、「翻譯人員」(33.9%)、「記者」(31.4%)，以及「金融交易員」(30.2%)、「產線工程師」(25.7%)。

至於第六到第十名：又分別為：「金融分析師」(20.4%)、「秘書」(19.4%)、「保險業務員」(16.7%)，以及「金融授信人員」(15.5%)、「會計師」(14.6%)。

上述「疫情年企業接班與轉型計畫調查」，是由yes123求職網於2021年10月13日到10月25日，以網路問卷進行抽樣調查，企業有效問卷共939份，信心水準為95%，誤差值為正負3.2%。至於求職者部分，調查「20歲（含）以上」，且「已畢業、退伍（免役）」的會員，有效問卷共1,177份，信心水準為95%，誤差值為正負2.86%。