仁武產業園區公布5家入選廠商 含航太與半導體設備廠

高雄仁武產業園區以航太、高科技附加產業為主，今年兩場招商說明會吸引370家業者參加。市府經發局今日指出，第一階段以台糖L、B、G區其中的13個坵塊招商，經評選由航太供應鏈「駐龍精密」、「成新科技」、「科力航太」，以及汽車電子「元山科技」、半導體設備大廠「天正國際」等5家上市櫃公司進駐，總投資金額約42億元。

仁武園區產業去年11月動工，總面積74公頃、產業用地佔48公頃，約能進駐30到40家廠商。經發局指出，L區域3個坵塊在10月6日完成入區審查，今公告5家入選廠商，開放廠商共同申租，也就是廠商可組隊聯名申租同一坵塊。。

航太供應鏈部分，「駐龍精密」與「成新科技」、「科力航太」聯合申租同一坵塊。「駐龍精密」在2001年成立、2019股票上市，主要從事大型飛機機身結構零組件、引擎結構零組件及特殊模冶具的研發、生產及銷售，它是法國空中巴士合格供應商，通過波音品質系統認證。

駐龍精密發言人李汶育指出，科力航太是黑鷹直升機製造原廠塞考斯基技轉授權在台唯一的黑鷹T700發動機啟動器（Depot Level）氣動翻修廠，取得AS9110航太品質認證，未來將與漢翔公司合作引進F-16噴射燃油啟動器的維修能量；成新科技則專精於整合智慧化技術與先進製造技術。

此外，元山科技是在地仁武廠商，主要生產智慧型直流無刷散熱風扇及散熱模組；天正國際精密機械從事極小元件、晶片自動化檢測封裝設備製造及銷售，測包機在台灣市佔率達50%以上。