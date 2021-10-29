旺季利多可期 法人：搶先布局富邦基因免疫生技ETF

由於週期性影響，觀察NYSE FactSet全球基因免疫生技指數過去六年的11月平均月報酬為9.4%，高於其他月份，富邦基因免疫生技ETF經理人沈誌棠說，時序已將進入11月，由於基因免疫生技主題坐擁藍海新趨勢的利基型產業，若上述週期性變動發酵，預期生技指數可望止跌回穩，加上每年第4季通常為生物醫療產業旺季，只要中長期產業的前景利基仍在，短期的修正反而提供長期逢低布局買點。

每年第4季通常為生物醫療產業旺季，主要因為全球重要醫學年會於第4季陸續召開。除了近期歐洲腫瘤學學會 (European Society for Medical Oncology，ESMO) 已於9月21日結束，其中，倫敦癌症研究所(ICR)於癌症免疫療法臨床實驗出現癌末腫瘤完全消失的結果，振奮人心。各大生技公司無不透過此機會，陸續發表其所研發更為創新的藥物及療法的臨床實驗數據或最新進展，如mRNA技術平台、癌症免疫療法、基因編輯等。新技術與新療法或將為治療腫瘤或其他疾病創造里程碑，利多消息亦或將為生技公司帶來爆發性的創新商機。

從歷史數據來看，沈誌棠表示，富邦基因免疫生技ETF(00897)追蹤NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，在每年11月受到週期性影響，平均月報酬為9.4%，高於其他月份。今年9月以來，全球資本市場因為對於高通膨與央行貨幣緊縮的擔憂，造成股市震盪，此指數於9月下跌5.8%，今年截至10月15日下跌4.3%。倘若11月週期性變動發酵，預期生技指數可望止跌回穩。並且在經濟前景穩定好轉下，產業中長期的前景利基仍在，預料具備尖端技術的藍海新趨勢的公司，未來發展潛力可期，因此，逢低布局買點現。

沈誌棠表示，富邦基因免疫生技ETF所投資的基因療法、癌症醫療相關產業可說是藍海新趨勢，剛性需求強勁，長期成長趨勢可期，對投資人來說，雖然該ETF 10月4日上市後即遇上疫苗股大跌，正是可逢低承接的好時機，尤其該ETF追蹤NYSE FactSet全球基因免疫生技指數主要聚焦於最先進的醫療生技技術，因為新技術的運用，不僅加速了藥物的開發，未來將可以被更為廣泛的運用在各類疾病上，商機龐大。

沈誌棠說，由於生技產業鏈複雜、艱深，個股波動度大、投資人選擇標的不易，選擇ETF參與生技醫療領域的商機成長，適合想跟上投資潮流卻又無從著手的投資人。