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全台買氣前十重劃區 淡海最旺、新竹3區入榜

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
淡海新市鎮。圖／591實價登錄提供
淡海新市鎮。圖／591實價登錄提供

很多人買房首選重劃區，591實價登錄統計全台重點重劃區今年前三季成交量，淡海新市鎮拿下第一，其他入榜前十名，包括林口、三峽北大、桃園青埔、新竹縣治三期、竹北高鐵、關埔、台中五期、七期，高雄美術館特區。

數據顯示，曾因點燈率低被戲稱鬼城的林三淡、青埔，如今都已華麗轉身成為交易熱區，另外新竹黑馬竄出，房市已和六都平起平坐。

根據591實價登錄統計，今年全台重劃區以淡海新市鎮交易最熱，前三季交易量已達1121件，591房屋交易網新聞公關組長畢務潔表示，淡海大型社區林立，目前行情仍在2字頭，親民房價持續磁吸剛性首購族。

熱門重劃區第二名為林口新市鎮，前三季交易也達979件。591分析，林口近期在前段區塊三井購物中心二期動工、媒體園區招商議題加持下，買氣再度升溫，明年周邊的工一重劃區完工，預料還會帶來買氣。

第三名為位於台中市中心，生活機能成熟的五期重劃區，今年已有629件的成交紀錄。受惠於公共建設題材的高雄美術館特區，以559件奪下第四名，也是高雄唯一入榜。

591分析，北高雄近年來建設議題不斷，引發一波購屋熱潮，台積電傳出將設廠五輕消息，更是帶動楠梓、左營、鼓山房市交易熱度。

桃園重劃區不少，但僅有青埔特區擠進第五名，青埔特區去年華泰、IKEA等商場開幕，當時不少小坪數投資型產品拉高價格，今年房市熱，更有不少品牌建商社區成交均價也站上3字頭。

新竹有三區入榜前十，竹北高鐵特區以497件名列第六， 竹北縣治三期349件及關埔重劃區287件，名列第九及第十名。三區除了受惠竹科買盤，也都有北客南下搶房，房市熱度居高不下。

第七名為三峽北大重劃區，畢務潔指出，北大環境佳，區域平均單價現已站穩3字頭，未來三鶯線預計2023年完工，預料會帶動周邊土城、鶯歌等客群陸續搶進北大特區

台中房市近年以北屯、清水等蛋白區聲量較大，不過統計顯示，除了五期外，豪宅群聚，價位較高的西屯七期重劃區今年有300餘件的成交紀錄，位居全台第八名，分析原因，應是疫情讓台商等高資產族群鮭魚返鄉，將熱錢存入不動產避險，帶動高價區交易買氣。

資料來源／591實價登錄提供
資料來源／591實價登錄提供

重劃區 房市 北大特區

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