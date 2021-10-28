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陽明海運第八艘11,000 TEU級新船交船

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明(2609) 向正榮汽船株式會社租入委交今治造船株式會社(今治造船)量身打造之全新11,000 TEU級貨櫃輪「招明輪」(YM Trust)，於今(28)日完成命名典禮儀式，典禮由今治造船於廣島船廠舉辦，並透過線上視訊方式與陽明海運台北辦公室連線。

由船東邀請陽明海運鄭貞茂董事長擔任新船命名人、Tamiko Onaka女士擔任新船擲瓶人，共同為新船獻上一帆風順、班班滿載的圓滿祝福。陽明海運因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000 TEU級貨櫃輪，「招明輪」 (YM Trust) 為此系列第8艘新船，命名後將於11月10日正式竣工交船。

該船型可裝載約11,860個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

此系列貨櫃輪自2020年起交付迄今已達8艘，有利於加速本公司船隊船齡年輕化，亦達到節能省油及降低單位成本之綜效；「招明輪」交付後，因應近期南美市場貨量穩定且主要港口設施持續建設發展，即刻投入南美航線服務，有助於陽明海運最大化艙位利用及滿足客戶需求，並深化耕耘南美市場，更提升陽明海運整體營運績效及運送服務品質。

「招明輪」(YM Trust) 將於11月12日投入亞洲往返南美東岸SA3航線，SA3航線靠港依序為：上海 – 寧波 – 鹽田 – 香港 – 新加坡 – 里約熱內盧 – 桑托斯 – 巴拉那瓜 – 納韋甘蒂斯 – 蒙特維多 – 布宜諾斯艾利斯 – 里奧格蘭 – 納韋甘蒂斯 – 巴拉那瓜 – 桑托斯– 新加坡 – 香港 – 上海。

陽明海運 航線 造船

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