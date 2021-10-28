秋意濃！新竹SOGO日本展也可以偽出國、遊日本

消費者引頸期盼的秋季日本展今（28）日起，於新竹SOGO百貨3F活動會館熱鬧登場！現場集結各式日本人氣美食、必買伴手禮及職人嚴選工藝品等，讓顧客一秒置身秋季感十足的日本商店街，體驗來自日本的道地美味，一解疫情之下無法赴日旅遊的思念之情。

這檔秋季日本展初登場伴手禮，主打來自九州百年老店「如水庵」筑紫麻糬，榮獲Monde Selection最高金賞，由上等的黃豆粉配上黑糖蜜，入口後香味四溢；日本青森必買的人氣伴手禮「APPLE SNACK」蘋果脆片，將蘋果香氣鎖在脆片中，體驗健康的新食感；「宮崎特選市場」推出魚烏龍麺、柚子清香醃漬蘿蔔等熱賣商品，將在地美味原汁原味呈現，廣受好評。現場還有人氣實演「浪花點心堂」歐姆蛋麵及章魚燒、「有樂橫丁屋」鯛魚燒、「牛嶋」和牛串等，由職人大展身手，不用出國也能來一場道地的和風美食饗宴。

精湛工藝品邀請來自北海道的「創造玻璃工房」，強調百分百手工兼具實用性和藝術性；來自日本靜岡縣「100 Percent」，商品種類從書桌、居家擺飾到毛巾等生活小物，滿足各種日常所需；展內另有各式瓷器、刀具等日式工藝品，處處體驗來自職人的嚴選用心。

現場除了美食雲集，更於周末舉辦系列活動：10月30日下午兩點於3樓活動區舉辦「魚躍龍門 鯉魚旗親子DIY」親子同樂動手做出獨一無二的鯉魚旗！10月29日及10月30日連續兩天的「小小顧服體驗營」是家長小朋友們都喜愛的熱門活動；11月6日下午兩點於3樓活動區舉辦SWITCH電玩對決「進擊吧！太鼓の達人」，最終獲勝者可獲得「勝勢豬排500元十足抵用券」；11月7日由新竹在地「沂風合唱團」帶來精采絕倫的日文歌曲演唱，邀請親朋好友一同欣賞動人樂章！除了體驗濃濃的日本味之外，於10月31日萬聖節當天舉辦「萌鬼打卡GO！」穿著萬聖裝扮的小小萌鬼於FB或IG打卡並標註「SOGO百貨新竹店」即可至3樓贈獎處兌換萬聖驚喜包壹份，歡樂驚喜過萬聖。