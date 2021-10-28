泰山董事足額提名 經營權之爭有望提前落幕

泰山（1218）經營權之爭有望提前落幕，將於12月16日舉行股東臨時會進行董事改選，今天（28日）泰山公布候選人提名制選任董事公告是出現足額提名，顯見兩方已經有共識，由名單上推估，龍邦（2514）應該是拿下2席董事、1席獨董。

泰山大股東持股龍邦國際持股已達31.16%，龍邦有機會拿下泰山2-3席董事，原本市場揣測在12月16日的董事改席恐將有一番廝殺，但28日公布的董事及獨董名單來看，由於是足額提名，看起來兩方人馬已經達成共識。

今年開春以來泰山兩大股東為營權積極一直在市場悄悄買進泰山持股，龍邦的持股已由去年的2成多攀升到31.16%，龍邦已從「純大股東」進階拿下2席董事跟1席獨董。

從這次董監事名單也看到皇喬霖事業股份有限公司代表人尹章中，這個是大房長子詹岳霖的公司，也在這次拿下董事席次，也代表家族間愈來愈團結。

這次是足額提名，也代表著兩方人馬應該已經達成共識，董事六席為伸揚投資有限公司代表詹逸宏、景勛投代表人：詹景超、鴻強代表人：詹皓鈞、皇喬霖事業股份有限公司代表人：尹章中、龍邦國際興業股份有限公司代表人劉偉龍、龍邦國際興業股代表人韓泰生。三席獨董分別為，李明輝、陳敏薰、杜英達。