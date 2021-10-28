快訊

獨／「康熙來了」落幕6年後 小S重返台綜落腳這地方

施明德夫妻指他是「調查局臥底」 謝長廷晚間曝證詞回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰山董事足額提名 經營權之爭有望提前落幕

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

泰山（1218）經營權之爭有望提前落幕，將於12月16日舉行股東臨時會進行董事改選，今天（28日）泰山公布候選人提名制選任董事公告是出現足額提名，顯見兩方已經有共識，由名單上推估，龍邦（2514）應該是拿下2席董事、1席獨董。

泰山大股東持股龍邦國際持股已達31.16%，龍邦有機會拿下泰山2-3席董事，原本市場揣測在12月16日的董事改席恐將有一番廝殺，但28日公布的董事及獨董名單來看，由於是足額提名，看起來兩方人馬已經達成共識。

今年開春以來泰山兩大股東為營權積極一直在市場悄悄買進泰山持股，龍邦的持股已由去年的2成多攀升到31.16%，龍邦已從「純大股東」進階拿下2席董事跟1席獨董。

從這次董監事名單也看到皇喬霖事業股份有限公司代表人尹章中，這個是大房長子詹岳霖的公司，也在這次拿下董事席次，也代表家族間愈來愈團結。

這次是足額提名，也代表著兩方人馬應該已經達成共識，董事六席為伸揚投資有限公司代表詹逸宏、景勛投代表人：詹景超、鴻強代表人：詹皓鈞、皇喬霖事業股份有限公司代表人：尹章中、龍邦國際興業股份有限公司代表人劉偉龍、龍邦國際興業股代表人韓泰生。三席獨董分別為，李明輝、陳敏薰、杜英達。

泰山 股東臨時會 經營權

延伸閱讀

趁東港迎王兩方人馬東琉碼頭談判砸車撞人 警擴大偵辦

祝賀顯應祖師聖誕 頂泰山巖捐贈100萬防疫基金

新北市府徵收泰山楓江地區309公頃土地 民代籲暫緩

我要打十個！《曠野之息》玩家一口氣單挑守護者、人馬、獨眼巨人

相關新聞

東元會長黃茂雄談兒子 歡迎他回家

東元會長黃茂雄今天表示，「歡迎黃育仁回家看媽媽，陪家人吃飯」。黃茂雄並提及，人生當中，總會面對很多困難跟問題，...

泰山經營權之爭平和落幕 陳敏薰入列獨董

以生產仙草蜜和八寶粥聞名的老牌食品廠泰山企業，近年頻頻爆出經營權之爭，但今年12月的董事改選可望平和落幕，因據今天（28...

南港商辦租金行情增溫 每坪漲破2700元

南港機能陸續到位，商辦租金行情增溫。商仲指出，根據實價登錄資訊，潤泰南港車站大樓今年出現單坪租金約新台幣2722元，創南...

有意願買家樂福？ 富邦媒：不方便評論

全聯併購大潤發後，量販龍頭家樂福動向也備受關注，先前曾被點名是買家之一的富邦媒表示，未來不排除與實體通路有任何形式的合作...

好發季來了！ 房仲：買屋用三招避空污

每年10月到翌年3月，因東北季風使境外與境內污染源匯合，是台灣的空污好發季，台灣房屋集團根據環保署資料，統計空污好發季(...

工研院：2021年製造業創歷史次高成長 2022年可望續強

工研院綜整國內外政經情勢，今（28）日發布2021年與2022年臺灣製造業景氣展望預測結果，2021年製造業產值為23....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。