泰山經營權之爭平和落幕 陳敏薰入列獨董

以生產仙草蜜和八寶粥聞名的老牌食品廠泰山企業，近年頻頻爆出經營權之爭，但今年12月的董事改選可望平和落幕，因據今天（28日）泰山公告的董事候選人名單，可看出公司派詹家與市場派龍邦雙方已經喬好，共提一份名單，泰山占6席、龍邦占3席，泰山詹家可望續掌經營權。

泰山本業表現平平，但曾創立超商福客多，2007年福客多與全家便利商店合併後，泰山因此擁有2成全家股權，具有通路價值與優勢；自5年前起，泰山陸續爆發堂兄弟經營權之爭，加上股權分散在家族中的不同勢力，即引發外部人馬覬覦全家通路。

包括以生產蠻牛、冰火、保力達B等飲料聞名的保力達集團，就曾強勢入股泰山逾2成股權，成為第一大股東，但目前已淡出；取而代之的是，擅長在股市中尋找經營權之爭投資標的的龍邦國際興業，其大股東為國寶集團總裁朱國榮，已取得泰山持股逾3成。

泰山12月中旬將召開的股東臨時會，將改選6席董事、3席獨董，今天（28日）公告董事候選人名單。公司派的一般董事，包括現任董事長詹逸宏、總經理詹景超、董事詹皓鈞，還有代表前董事長詹岳霖勢力的尹章中；獨董有元富證券總經理李明輝、敏理投資董事長陳敏薰。市場派龍邦提名：龍邦董事長劉偉龍、艾維克董事長韓泰生，獨董則是達朕法律事務所主持律師杜英達。

熟悉經營權人士指出，龍邦這次選擇穩紮穩打，依其股權比例取得3席董事，且其中包含1席獨董，進可攻退可守，具備監督功能，又可發動股東臨時會改選，也替未來如何演變，埋下伏筆。