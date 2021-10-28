全聯周年慶明登場 超過300項商品買1送1、第2件5折起

不讓百貨公司周年慶專美於前，全聯今年迎接超級周年慶年末大檔。全聯表示，今年超級周年慶不只推出商品優惠，更為回饋逾1,200萬名會員，將新實施的PX Pay「滿月紅利」拉高回饋幅度，從每個月最高3.1%，11月一口氣提升到8%，並將送出總計100台的SHARP電視與4條福利熊金條，全部加起來投入超過6,000萬回饋會員，預計本檔可望推升整體業績再成長1成。

全聯自10月29日至12月2日不僅推出超過300項商品憑卡買1送1、第2件5折起外，還結合PX Pay「滿月紅利」新會制，讓消費者整個11月來全聯消費皆可享有周年慶優惠，而且每筆消費皆可累積，單月滿額最高可回饋達8%福利點。

此外，還有三重好禮回饋，包含每週六、日單筆每滿600元，共贈6枚Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋印花，以及全店消費單筆每滿400元，會員登錄抽100台SHARP電視（市價10,900元/台），滿800元獲得2次抽獎機會，以此類推；另購買福利熊授權商品、喀嚓筆單筆任2件，會員登錄還有機會抽到福利熊金條1台兩（市價約66,593元/條，共4名）。

全聯於2008年開始深耕會員經營，首度發行實體福利卡，不只可儲值回饋福利點數，每10點還能折抵1元，而且點數永久有效，目前有超過七成以上進店消費的顧客都是會員。為讓會員把福利卡點數發揮最大效益靈活運用，全聯於2013年也首度針對會員舉辦集點換購活動，目前一年平均推出6～8檔，換購商品一檔比一檔吸睛，深受消費者愛戴。

另自2019年5月24日還導入PX Pay數位會員服務，透過手機APP就可累點、折抵以及換購商品，甚至還能捐贈愛心點數給公益團體。目前PX Pay行動會員已累積將近800萬名。透過實體卡與行動會員加持，全聯逐漸養成一群死忠的超級會員，其中光前4%的會員就貢獻了整體25%業績，相當驚人，從內部數據中更可歸納出超級6冠王，包含「超級累點王」、「超級貢獻王」、「超級換購王」、「超級兌點王」、「超級愛心王」、「超級消費王」等。

全聯表示，這群前4%的「超級貢獻王」中，佔據前10名的會員更是「超級累點王」，每人平均擁有超過200萬福利點，相當於20萬元現金價值，甚至有會員曾經一次單筆消費將近百萬元，堪稱「超級消費王」；另有被封為「超級兌點王」的會員，過去一年就用了1,000萬福利點折抵消費，相當於100萬元現金；有50位會員更是「超級換購王」，最近一年來連四檔點換購都有參與。至於今年才新推出的愛心福利點捐贈功能，也有會員已累積捐贈超過10萬福利點。

為強化會員黏著度與忠誠度，再創點數新價值，全聯於今年9月還新推出「滿月紅利」新會員制度，首創以月份為週期計算，到全聯消費並使用PX Pay支付（含PX Pay信用卡/儲值金），不管單筆金額多小，每一筆都可以自動累積，如買一杯OFF COFFEE或一袋READ BREAD麵包等小額消費，通通都能累積，而且累積滿額達到門檻，即可獲得專屬的福利點回饋，最高有3.1%。

全聯表示，新會制自實施以來，由於每筆消費皆可累積回饋的新玩法，成功增加會員到店的消費頻率更帶動每月平均消費金額。