大魯閣引進TSUTAYA BOOKSTORE 開設桃竹苗首店

大魯閣與宣布引進擁有「全球最美書店」之稱的「TSUTAYA BOOKSTORE」，進駐新竹大魯閣湳雅廣場，開設桃竹苗首店。

大魯閣表示，透過合資成立的專案公司「魯鑫股份有限公司」作為專案營運主體，由大魯閣持股69.5%，而TSUTAYA BOOKSTORE，將設置於湳雅廣場地下，高度貫穿兩層樓，全店約450坪。

大魯閣指出，目前已完成概念設計，以「大人們也能樂在其中的Family Time」為空間提案主旨，為大新竹地區開創全新生活提案場域，餐飲品牌「WIRED CHAYA」也將設置新竹首店，提供「大人覺得美味、小朋友吃得安心」的料理，預計每年將為大魯閣湳雅廣場增加超過100萬的來客數。

大魯閣也說，公司專注於運動休閒及主題娛樂型購物中心開發與經營，強調「休閒娛樂」、「餐飲」、「購物」並重的營運模式，2020疫情後更積極開發創新的利基型營運項目，除了在IG瘋傳的Roller186滑輪場，2021年在新竹引進全台唯一的日式「福湯岩盤浴」，開幕以來消費人次持續爬升，為湳雅廣場帶來網路聲量與來客數的成長。

大魯閣表示，本次「TSUTAYABOOKSTORE」的加入，除了期許湳雅廣場將成為新竹最美的文化風景之一，更將為大魯閣的營運帶來關鍵的成長動能。