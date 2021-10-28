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備戰雙11　momo豪擲111.1萬紅利金拚訂單成長3~4成

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
雙11將至，今年momo豪氣大手筆，擲出111.1萬紅利金超狂大獎回饋消費者。記者林海／攝影
雙11將至，今年momo豪氣大手筆，擲出111.1萬紅利金超狂大獎回饋消費者。記者林海／攝影

電商盛事雙11即將到來，富邦媒總經理谷元宏表示，去年雙11單日業績衝破30億元，而經過上半年疫情爆發的那段時間，大家都很習慣線上消費，因此今年雙11檔期推估訂單量就會比去年增加3~4成。

今年momo雙11豪氣大手筆，擲出111.1萬紅利金超狂大獎回饋消費者，最高3.5%有感回饋創歷年新高。為了讓物流負擔降低，谷元宏也說，今年11月1日起就有一連串預熱活動，雙11也不再只是單日的檔期，而已經是接近2個星期的購物節。

谷元宏說，過去一年momo增加了不少倉儲，目前除了有14個主倉、25個衛星倉以外，還租用了十多個臨時倉庫，同時也跟運輸夥伴事先討論，如何提早準備擴大運輸量能，加上momo有自己的物流，對於消化訂單都會有幫助，但雙11仍是艱鉅的挑戰，「有把握可以比去年更快，也希望兩三天內就可以把訂單消化完。」

momo 富邦媒

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