momo雙11登場 總座：拚流量成長四成、備戰IT與物流

線上零售業年度最大盛典雙11強勢登場，富邦媒（8454）今（28）日宣布，2021《雙11超狂購物節》11月1日正式吹響開跑號角。今年momo雙11豪氣大手筆，擲出111.1萬紅利金超狂大獎回饋消費者；超人氣組隊賺回饋活動不缺席，最高3.5%有感回饋創歷年新高。富邦媒總經理谷元宏表示，今年雙11網站流量人數應該會比去年成長三至四成，已在物流和IT上做好備戰。

谷元宏表示，過去一年富邦媒增加蠻多倉庫，目前已有主倉14個、衛星倉25個，這次為了雙11還臨時租用十幾個短期倉庫，人員也有增加。在自有物流方面，目前運量占比約達17%，不過，雙11一但運量爆量，還會看要如何與其他物流做搭配。

衝刺雙11買氣，11月1日起momo雙11暖身慶首波強推「八大品類日」，早鳥再加碼天天抽超人氣遊戲主機PS5。今年momo雙11特別規劃一系列直播節目輪番承接人氣，11月6日首發「暖身購6hr不間斷直播」，11月10日「雙11特派員帶逛直播」、「YouTuber直播大亂鬥」接續登場，歷年掀起活動高潮的「momo 11.11狂歡晚會」將於11月11日晚間19:30盛大登場，由金鐘紅毯主持人黃豪平領軍嗨翻天。繼去年雙11交出亮眼佳績，2021年momo將以超越歷年的好康活動，加上消費者對於網購雙11的期待，以期再創佳績。

為讓消費者在momo雙11滿載而歸，momo今年號召逾2萬個品牌共襄盛舉，像是ASUS、dyson、ECOVACS、雅詩蘭黛、蘭蔻、adidas、幫寶適、ARIE、正官庄、FUJI、湛盧咖啡等品牌皆加入歡慶陣容。

momo同時祭出多項雙11限定驚喜價商品，挑戰全年最低價，如幫寶適一級幫黏貼尿布2箱組單片6.4元起、FUJI摩煥時光按摩椅現省破30,000、adidas Stan Smith休閒鞋活動價1,111元、Gap LOGO連帽外套只要811元、雅詩蘭黛小棕瓶重磅囤貨組刷momo卡加碼10%回饋、dysonV11大全配吸塵器旗艦款限時17,900元、科沃斯N9+自動回洗掃拖機器人現折近萬元等，十分吸睛。