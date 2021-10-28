momo要不要買家樂福？總經理：開放心態看待
富邦媒（8454）今（28）日召開雙11記者會，外界聚焦，momo是否有意重返實體通路戰場，以及對近期頻傳求售的台灣家樂福是否有興趣。對此，富邦媒總經理谷元宏表示，不排除任何對我們長期成長有幫助的機會，也不排除和實體通路有任何形式的合作，採「開放心態」看待。媒體追問，家樂福是否來找過momo，谷元宏笑言，這個答案很難回答，如果說它沒找我，就顯得我沒價值，但如果它有找我，我就不能講。
谷元宏表示，momo不會排除任何長期成長的機會，也不會排除和實體通路的合作或是結合，一直都秉持開放的心態看待。
而近年有愈來愈多的實體通路如全聯、7-ELEVEN投入電商領域，市場關注momo是否會感受到來自實體通路的競爭。谷元宏則表示，換個角度想，這代表大家都認同電商是未來的趨勢，大家投資的一定是未來有發展的事業。momo現在已在這個行業跑得比人家前面，會持續保持優勢。
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