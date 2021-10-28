台北101首度垂直慶生 總座：10月來業績雙位數回升

金融大樓（2899）台北101首次整合觀景台、購物中心以及辦公大樓品牌、活動與客群資源，舉辦《樂去 101 Happy Journey 101》垂直慶生活動。金融大樓總經理朱麗文表示，近期針對高活躍的會員進行調查發現，尊榮會員、禮讚會員一個月到101的頻率為1-2次，每次平均會待5~6個小時，因此整合場域特性發揮綜效將是未來核心策略。

朱麗文表示，10月到目前為止，業績已有兩位數幅度的回升，尤其五倍券上路後，商場業績與人流明顯回升，其中，會員交易人數成長15%，會員交易金額成長超過三成，成功刺激消費動能，且新客明顯增長，未來將再推出一些異業合作，好玩、好看、好體驗的活動。101目前的會員數已逼進40萬，且尊榮會員也已逼進2000人。要成為101的尊榮會員單筆消費要滿101萬，且之後每年的年消費也需逾101萬元。

101今年周年慶檔期業績較去年成長，約達個位數幅度，且有八成業績貢獻來自會員。朱麗文表示，透過結合強力品牌與高端客戶的邀約制活動，連續舉辦25場珠寶腕錶相關座談以及164場零接觸的環遊世界沉浸式體驗活動，周年慶成功吸引超過5,000位新的高端潛力顧客入館消費，業績與交易筆數都有成長。目前的人流已經都回到今年前4月狀況，接下來將搭配檔期活動，全力衝刺今年業績。

看好年底前的消費潮，101首次整合觀景台、購物中心以及辦公大樓品牌、活動與客群資源，舉辦《樂去 101 Happy Journey 101》垂直慶生活動。以往只有購物中心品牌參與的台北101檔期活動，這次包括觀景台及其紀念品與合作品牌、Skyline460、以及高空觀景餐廳都共同參與，台北101亦貼心將回饋門檻設計為累計，讓顧客能從B1玩到101樓，各種在台北101才有的獨特體驗，都能享有折扣回饋以及五倍券加碼的雙重優惠。

朱麗文表示，這個創新想法源始於一份今年五至七月疫情三級警戒間的調查報告，由台北101與EICP東方線上合作，在大家足不出戶Work from home期間，針對台北101全會員消費型態與偏好的研究調查。

該報告指出，高資產消費客群最重視來台北101體驗的三件事是：商品品牌齊全且有專人服務、硬體設施寬敞舒適與停車容易，以及集點與回饋勝於鍋碗瓢盆。幾乎每個受訪會員都肯定台北101是精品品牌與商品最齊全的商場，硬體空間也舒適、逛起來特別舒服。尤其擁有專屬停車位，即便是跨年停車場客滿亦有優先停車權，更是尊榮會員偏好台北101的原因。