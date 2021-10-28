福泰2021 ITF 推防疫、環保永續及文化創新住宿券

2021 ITF 離國際旅展開幕只剩一周，福泰飯店集團搶先於2021年10月29（五），推出ITF線上旅展，並於ITF國際旅展承租二格攤位 （ I 805），發揮4R–新世代永續又樂活（Reduce減量，Recycle回收，Reuse再利用，Responsibility and support our local community協助在地社區發展）的理念，讓民眾們即速上網，立刻搶好康，而11月5日至11月8日南港展覽館的旅展活動，除了現場主題的介紹外，提供線上訂購防疫房間與環保文化專案行程住宿券的服務與活動。

福泰飯店集團於10月29日11月17日舉辦線上旅展，福泰桔子商旅台北四家防疫旅館，除了符合中央防疫規定，入住到退房，專業消毒及服務最安心，且三餐準備皆精心挑選和具營養價值，以樸實親切的態度面對每位客人，更設有系列性的客製化與個性化的選擇服務，同時福泰飯店集團結合旗下飯店和商旅，並與同好的飯店（雲林華安大飯店，鮪魚家族飯店–屏東店／台東店／花蓮店）共同推行銷售聯合住宿券 及環保專案行程住宿券的專案優惠，並同時邀請合作夥伴黑松與保力達，共同參與此次線上及現場活動的贊助與支持。

礁溪山形閣溫泉飯店，深藏在蘭陽平原的絕美隱居地，享受從山形閣中眺望出去的美景，親身感受到噶瑪蘭之地的歷史與文化，同時營造出時空交錯感，讓您認為自身徜徉在日本...此時疫情舒緩，參加旅展及提供線上住宿券的優惠銷售，在此之際，何不購買前往山形閣，讓自己的身心靈，放鬆一下。

防疫旅館的專屬客製化推廣及在地文化的永續行程專案的包裝銷售，好讓大家了解，真正的文化永續乃是：體驗在地生活文化，促進在地責任的消費，才可使永續的文化，延傳下去。