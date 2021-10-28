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又傳機師確診 長榮航：已匡列相關人員進行PCR檢測

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

針對中央流行疫情指揮中心今（28）日公布一例境外移入之國籍航空外籍機師長榮航空（2618）對此表示，本公司機組人員均已完成兩劑COVID-19疫苗接種，該名機師於服勤長程飛航任務後，依「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」規定，於公司防疫宿舍進行5天的居家檢疫，在居檢期滿日進行PCR檢測結果為陽性，公司已匡列相關人員進行PCR檢測並配合桃園市衛生局疫調辦理。

長榮航空經內部調查，該名機師在台灣居檢期間均嚴守防疫規定，沒有違規情事，入住國外旅館目前未發現異狀，公司將會配合中央流行疫情指揮中心進行疫調。

長榮航空表示，感謝嚴守防疫規範、堅守崗位的機組人員，持續提供必要的客、貨運空中交通運輸，以維繫台灣的經濟與民眾的需求，對於機組人員及他們的家人因嚴守防疫規範造成生活上的不便，且因極少數違反規定的人員而須承受社會輿論的壓力，公司也深感不捨；長榮航空會持續關懷犧牲奉獻的機組員及家人，提供最大的協助作為他們堅實的後盾，也期盼社會大眾能給予支持與鼓勵。

長榮航空 機師

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