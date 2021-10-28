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有意願買家樂福？ 富邦媒：不方便評論

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
圖為內湖家樂福大樓。本報資料照片
圖為內湖家樂福大樓。本報資料照片

全聯併購大潤發後，量販龍頭家樂福動向也備受關注，先前曾被點名是買家之一的富邦媒表示，未來不排除與實體通路有任何形式的合作，但是否有與家樂福接觸過，則保留不願意評論。

富邦媒總經理谷元宏表示，包含全聯與7-ELEVEN等業者都擴大電商布局，代表大家都承認電商是未來的趨勢，而且還有很大的空間才會爭相投入，而這對於momo來說是大利多，而momo已經投入、耕耘很長一段時間，持續努力擴大領先優勢。

而被問及是否有意願購買家樂福，谷元宏也說，只要對公司發展是好的，都願意去考慮，但無法透露家樂福是否有找上門來，「家樂福不找我聊，我就太沒價值了，有找我聊，那我更不能講。」

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