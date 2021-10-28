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好發季來了！ 房仲：買屋用三招避空污

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
記者游智文／攝影

每年10月到翌年3月，因東北季風使境外與境內污染源匯合，是台灣的空污好發季，台灣房屋集團根據環保署資料，統計空污好發季(2020年Q4~2021年Q1)各縣市空氣品質，一如各界認知，東部三縣市空氣品質良好率均逾80%，包辦前三名，堪稱「台灣淨土」。

其他縣市，基隆排第四，新北市排第五，也是六都第一名，中南部空品則差強人意，高雄的良好率僅1.85%，敬陪末座，倒是常因空污登上新聞的台中，空品良好率位於中段班，在22縣市名列第12，表現超乎預期。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，東部秋冬為迎風面，氣流擴散條件佳，加上境內工廠少，就算是空污好發季，空氣品質依然清新；北部則因秋冬季為雨季，有助稀釋空污，其中新北因轄區涵蓋空品佳的山海地帶，所以綜合性良好率居六都之冠。

中南部由於位處東北季風下風處，且旱季河床裸露引發揚塵，再加上部分區域以重工業為主，以致空品普遍欠佳。

張旭嵐表示，空氣品質劣化，不單單是戶外活動飽受威脅，居住品質也大打折扣，因此重視住家環境的消費者，或是家有過敏兒的家長，建議在各地空污問題高的區域，除了出門要戴口罩外，室內可加裝空氣清淨機或全熱交換器，改善空氣品質。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，空氣品質不僅受大環境影響，也與小環境息息相關，所以即使是在空污相對嚴重的縣市買房，仍可把握以下三個選購原則，盡可能遠離髒空氣的侵擾。

首先，「選擇靜巷」：靜巷車流量小，廢氣污染較輕微，空品相對優異。

其次，「避開工地」：施工地點因大興土木、車輛出入頻繁，常有粉塵飛揚，與工地保持適當距離，較不易受其干擾。

第三，「鎖定空品淨化區」：全台各縣市透過區域綠化，合計設立了超過500處空品淨化區，空品淨化區不但可改善空氣品質，還兼具美化社區、提供休閒等功能，對住家環境頗為加分，消費者可至各環保局處加以查詢，以便在更具前瞻性的區段置產。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

空污

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