台北老屋重建關鍵「在你的鄰居」要花近二百年時間

近來高雄市「城中城」大火慘劇，加上大台北出現罕見震度4級地震，老屋居住安全與重建議題成焦點。住展雜誌研發長何世昌表示，北市近幾年來重建效率飛速前進，已從「區間車」變成「自強號」，雖目前仍需近二百年，但與最早統計時的千餘年相比，重建時間已大幅減少。

住展雜誌統計，2017年至2021年約5年間台北市成功重建（含都更、危老）的老屋戶數約1萬7161宅，平均每年約3432宅。但內政部統計，2021年第二季台北市屋齡逾30年以上的老屋共64萬2941宅，依平均重建速度計算，全數完成約要187.3年。

新北則需近四百年。住展雜誌統計推估，新北市2017年至2021年、約5年間成功重建的老屋戶數約9925宅，平均每年約1985宅。但內政部統計，2021年Q2新北市屋齡逾30年以上的老屋共77萬7360宅，老房重建完成約需391.6年。

何世昌分析，北市菁華區建商多有意願插旗重建，但以信義、大安區來說，雖然房價水準高，，通常卻是看得到、吃不到，主要是屋主普遍希望分回較高的條件，所以重建效率反而敬陪末座。他認為，若接下來幾年房市景氣續旺，且營造成本漲勢獲得控制，老屋重建可望持續加速；然而，屋主自己也要明白，重建關鍵「在你的鄰居」，只要同社區中反對戶稍多，再好的區段、再高的房價都無法成功重建。