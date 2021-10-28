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供逾千組防疫包 元大金控攜手供應商守護弱勢孩童健康

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大金控攜手供應商守護弱勢孩童健康，溫馨送暖，提供逾千組愛心防疫包。（元大金控/提供）
元大金控攜手供應商守護弱勢孩童健康，溫馨送暖，提供逾千組愛心防疫包。（元大金控/提供）

元大金控（2885）長期投入社會公益領域，善盡企業社會責任，更透過企業影響力號召供應商攜手共好，從每年舉辦的愛心捐血、募集愛心鞋盒，關心環境永續簽訂淡水河公約，不僅回應社會實際需求，更帶來一加一大於二的正面效果。連續三年召開供應商大會，昨(27)日除了邀請講師分享供應鏈管理與永續採購，長期合作的公益夥伴家扶基金會，也特地前來感謝元大與供應商共同響應公益扶助弱勢。

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，社福單位募款受到衝擊，元大集團於2020年捐贈振興經濟愛心卡給家扶基金會，造福5萬多名扶助家庭的孩童。2021年9月適逢疫情趨緩，開學後孩童防疫物資需求大增，元大金控號召51家集團供應商聯手打造1,050組愛心防疫包，包括兒童口罩、酒精濕巾等防疫物資，並善用股東會紀念結餘寬口後背包，提供家扶基金會雙北市、台中與高雄5個服務據點，讓學童能安心上學，家扶基金會特別致贈感謝狀給元大供應商表達謝意。

落實企業社會責任另一個有效的作為，即是實踐企業永續採購管理，元大金控訂有永續採購宣言及供應商永續採購條款，為更了解台灣與國際上永續採購現況，會中邀請安永聯合會計師事務所，分享國際永續採購趨勢，同時由供應商代表「精誠資訊」分享ESG作為，透過供應商大會的交流與互相學習，實踐企業永續的願景與承諾。

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