比林文淵還短！趙國帥才助林學圃入主泰豐12天就遭撤換

南港輪胎才在10月15日臨股會進行董事改選，順利拿下泰豐輪胎經營權，而站在第一線幫南港名譽董事長林學圃打仗的南港副董趙國帥，自然也功不可沒，當天也當選成為董事會成員。

但泰豐今晚（27日）突然發布重訊，南港輪胎撤換法人董事趙國帥，令外界大為震驚。這場茶壺內的風暴，其過河拆橋的速度，比去年大同前董事長林文淵在幫忙奪下大同經營權後的第50天就被大股東拔除，還快上許多。

台灣隔熱應用公司指派的泰豐輪胎法人董事葛作亮看不下去，晚間發表4點聲明：1.林學圃以泰豐輪胎公司「顧問」的名義，實際掌控泰豐公司，並介入人事安排，已經造成泰豐的總經理、廠長陸續「被請辭」。

2.泰豐股東臨時會於10月15日決議公開標售中壢廠的土地或股權，林學圃如今卻在泰豐處分中壢廠的議題上，顯得曖昧，無意遵從股臨會要求董事會立即處分的決議，甚至藉故拖延。

3.南港輪胎今晚突然撤換南港輪胎副董事長趙國帥的泰豐法人董事職務，可能是在中壢廠售地案的議題上，趙國帥和林學圃的意見有出入。

4.南港副董事長趙國帥於10月15日擔任泰豐股東臨時會的主席，順利讓經營權的爭議落幕，如今突然被撤換泰豐的法人董事身分，林學圃的作風令人心寒，可以說是過河拆橋、卸磨殺驢。