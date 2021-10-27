南港才拿泰豐經營權 主將趙國帥的法人董事就被撤換掉

經營權之爭才剛落幕，泰豐公司（2102）就公告南港輪胎（2101）的法人代表趙國帥被撤換，引起眾人驚異。針對南港輪胎今天晚上發布重訊撤換法人董事趙國帥，台灣隔熱應用科技股份有限公司指派的泰豐輪胎法人董事葛作亮，發表以下四點聲明：

1.林學圃以泰豐輪胎公司「顧問」的名義，實際掌控泰豐公司，並介入人事安排，已經造成泰豐的總經理、廠長陸續「被請辭」。

2.泰豐股東臨時會於10月15日決議公開標售中壢廠的土地或股權，林學圃如今卻在泰豐處分中壢廠的議題上，顯得十曖昧，無意遵從股臨會要求董事會立即處分的決議，甚至藉故拖延。

3.南港輪胎公司今天晚上突然撤換南港輪胎副董事長趙國帥的泰豐法人董事職務，可能是在中壢廠售地案的議題上，趙國帥和林學圃的意見有出入。

4.南港副董事長趙國帥於10月15日擔任泰豐股東臨時會的主席，順利讓經營權的爭議落幕，如今突然被撤換泰豐的法人董事身分，林學圃的作風令人心寒，可以說是過河拆橋、卸磨殺驢。