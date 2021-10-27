開店平台CYBERBIZ挑戰雙11物流 單日限定30分鐘到貨

電商最大購物檔期「雙11」買氣浮現，近年雙11檔期的訂單量大幅增加，衍伸出貨人力不足、物流難以消化、倉儲無法負荷，消費者收到商品時間不斷遞延的狀況，OMO開店平台CYBERBIZ指出，針對合作建立官網的品牌電商啟動解決方案，雙11當天上午11時起推出「CYBERBIZ NOW!11.11 品牌直送」單日限定免運活動，包括飛利浦、義美、伊莎貝爾、SEGA TAIWAN等知名品牌皆參與此活動，消費者最快30分鐘就可以收到商品，打造良好的消費體驗，協助商家提升品牌好感度以及電商官網營運績效。

CYBERBIZ今年6月時與全台最大即時外送平台foodpanda合作，推出CYBERBIZ NOW!快速到貨服務，首創品牌電商物流採用機車外送的服務，服務上線迄今導入品牌數大幅成長超過10倍。CYBERBIZ雙11當日限定推出「CYBERBIZ NOW!11.11 品牌直送」活動，在11月11日當天上午11時起到參與活動的品牌官網下單，選擇配送地點5公里內的門市或發貨地點，挑選商品完成結帳，最快30分鐘內全台配送到府，下單享限量免運優惠，滿足消費者「隨買即用」的需求。

CYBERBIZ指出，近年電商因策略性造節，加上疫情影響導致消費習慣改變，產業快速發展，各大品牌在數位轉型時更需要整合性的配套措施支撐規模急速擴張的電商通路。CYBERBIZ創立時除了品牌官網，也已經布局倉儲，包括實體倉儲空間與WMS系統。蘇基明表示，從物流端的倉儲空間到配送的機動調度各環節不可缺漏，品牌應將倉儲物流端上的建置視為重點發展項目之一，滿足消費者體驗，品牌營運才能產生綜效。