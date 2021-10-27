福寶建設義賣小松小柏助小童 「幸福流域」輕鬆圓成家

長期關注偏鄉原住民學童的福寶建設，今(27)日舉行草屯「幸福流域」新案公開，並同步展開為期一個半月的小松、小柏盆栽義賣、贊助活動，希望為南投仁愛鄉德鹿谷國小籌募「德鹿谷的第一場聖誕」活動經費。

此次義賣的主軸，是德鹿谷國小師生、家長合力完成的8盆造型植栽。福寶建設董事長陳慶曄也號召親朋好友及廠商，將以往掛滿接待中心各式各樣的祝賀新案花籃、花圈的預算，全數轉贊助響應這次盆栽義賣。

而遠在新竹縣橫山的展榮花卉農場，在得知活動訊息後，也熱情贊助植栽的花盆，以及學童的臘筆等文具用品。

為了讓更多人能一起共襄盛舉，陳慶曄親自草擬邀請函，廣發給福寶建設1萬多名臉書、LINE@粉絲們「一百不嫌少、一千不嫌多」共同參與搭乘這班「幸福專車」，活動預計要籌募30萬元，一起送愛德鹿谷國小。

德鹿谷國小校長高天龍也帶著學生一起下山參加這場義賣、贊助活動。高天龍表示，原民學生天性樂觀簡單，簡單不代表沒有期待，聖誕老公公爬過煙囪，在襪子裡裝進證明乖乖的禮物，就是大多數孩子們心中不願放棄的幸福夢想。

「草屯人也應該有好房子可以選擇！」是土生土長南投人的陳慶曄在規劃此案時，腦中浮現的一個強烈念頭。

福寶建設雙十檔期公開「幸福流域」精品輕豪宅案，除了搶占草屯交通樞紐中心點，坐擁聯外交通超優勢外，格局規劃無論兩房、三房產品全面做到「戶戶邊間」、「雙面採光」、「樑柱外露」、「廁所開窗」等台中蛋黃區高單價產品才敢主打的建築、規格，受到市場矚目。

基地位於中投快速道路草屯往台中起點的「幸福流域」，規劃地上10樓、地下兩層大樓建築，總戶數共63戶，兩房為26坪，三房32至35坪，每坪單價22萬至23萬元，主力總價兩房含車位680萬元，三房890萬元，標榜為草屯地區第一個採不二價策略的建案，總銷4.5億元。

建案在建材選料上也毫不馬虎，結構安全採用台泥混凝土，大膽打破以往冰冷石英地磚的做法，跳級採用兼具抗菌、防水、防滑、降噪音超耐磨的新興建材8mm石晶地板，不必擔心老人、孩童滑倒受傷。

為強化廚房機能、收納全案標配日本原裝進口廚具，日本最流行的手拉式吊櫃也一次到位，市場反應熱烈，吸引不少草屯、霧峰及台中等地年輕人購買。