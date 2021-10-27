天貓海外台灣站首度推出線下「淘家HOME mini體驗店」

阿里巴巴旗下境外銷售平台天貓淘寶海外台灣站積極做跨境業務，天貓淘寶海外台灣站宣布，延續9月推出的「家居消費者體驗提升2.0」計劃，與居家整療室及BOXFUL等更多深耕台灣本土家居服務的夥伴展開合作，將跨境家具的商品體驗首度延伸到線下實體空間，與淘家集運從11月6日起在台北推出「淘家HOME mini體驗店」，邀請全台消費者親身體驗跨境家具的商品質感與家居氛圍。

天貓淘寶海外台灣站觀察發現，台灣消費者受疫情影響居家時間增加，在截至目前的雙11預售品類上，美妝品類、住宅家具、生活電器前三大品類占了整體預售成交50%以上。天貓淘寶海外加強攜手優質本地商家夥伴共同合作，替台灣消費者打造最便利、最簡單的家居產品購買鏈路。

天貓淘寶海外9月與淘家集運、奶油貓全球物流、呼叫黃背心在物流與售後服務深度合作，最近擴大在地合作名單，加入「居家整聊室」與「BOXFUL」，前者可透過專業整聊師協助改善雜亂的生活空間，提升家庭空間質感；後者則提供倉儲空間租賃。

除了線上服務合作外，天貓淘寶海外今年與淘家集運合作，在台灣首度推出「淘家HOME mini體驗店」，將透過房廳的傢俱及系統櫃規劃，讓消費者實體感受淘寶天貓平台上的跨境優質家具與服務，並將於11月6日在台北試營運。