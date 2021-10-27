快訊

獨／無尊鬆口認愛阿喜「她是我見過最棒的女孩」

年滿70歲就得退休 教部揭管中閔無法續任的關鍵因素

天貓海外台灣站首度推出線下「淘家HOME mini體驗店」

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

阿里巴巴旗下境外銷售平台天貓淘寶海外台灣站積極做跨境業務，天貓淘寶海外台灣站宣布，延續9月推出的「家居消費者體驗提升2.0」計劃，與居家整療室及BOXFUL等更多深耕台灣本土家居服務的夥伴展開合作，將跨境家具的商品體驗首度延伸到線下實體空間，與淘家集運從11月6日起在台北推出「淘家HOME mini體驗店」，邀請全台消費者親身體驗跨境家具的商品質感與家居氛圍。

天貓淘寶海外台灣站觀察發現，台灣消費者受疫情影響居家時間增加，在截至目前的雙11預售品類上，美妝品類、住宅家具、生活電器前三大品類占了整體預售成交50%以上。天貓淘寶海外加強攜手優質本地商家夥伴共同合作，替台灣消費者打造最便利、最簡單的家居產品購買鏈路。

天貓淘寶海外9月與淘家集運、奶油貓全球物流、呼叫黃背心在物流與售後服務深度合作，最近擴大在地合作名單，加入「居家整聊室」與「BOXFUL」，前者可透過專業整聊師協助改善雜亂的生活空間，提升家庭空間質感；後者則提供倉儲空間租賃。

除了線上服務合作外，天貓淘寶海外今年與淘家集運合作，在台灣首度推出「淘家HOME mini體驗店」，將透過房廳的傢俱及系統櫃規劃，讓消費者實體感受淘寶天貓平台上的跨境優質家具與服務，並將於11月6日在台北試營運。

淘寶 天貓 阿里巴巴

延伸閱讀

天貓雙11倡低碳 台灣加推滿300搶「150萬購物金」好康

台郡：Q4將是傳統最旺季度

全台首創三輪商務智慧電車！宏佳騰智慧電車Ai-2 Gather登場

男淘寶韓式汗蒸幕放床邊 網友憂安全：失靈不就煮熟自己？

相關新聞

別再期待「今天下單馬上到」 海關緊縮快遞貨物進口政策

快遞貨物數量龐大，為求快速到貨已實施20年「併袋通關」制度，卻恐淪為非洲豬瘟肉品等違禁品的入境破口，財政部關務署11月起...

挺台灣職籃！全家便利商店冠名贊助「高雄全家海神隊」

今年的籃壇十分熱鬧，職業聯盟百花齊放，全家便利商店與高雄海神隊今天（10月27日）宣布，新球季將以「高雄全家海神隊」全新...

十大行政區餘屋大減 北高雄左營成台積電受惠第一排

永慶房屋依據內政部公布的新建待售餘屋資料，篩選近一年的六都餘屋去化量前10名的行政區，並統計當地的房市數據。其中，高雄市...

SOGO周慶雙11開跑 業績挑戰110億元史上新高

遠東SOGO周年慶將於11月11日開跑，董事長黃晴雯表示，看好疫情趨緩、景氣回溫，加上五倍券效益，今年業績目標挑戰110...

全聯為何不上市櫃？ 財經達人：別做白日夢！不需要你「支援收銀」

全聯為什麼不IPO（公開募股；英文：initial public offering) ？

營建署：政府建社宅租稅免徵 是既定政策非社宅成本

台北市長柯文哲拋出社宅停看聽，繼續蓋債留子孫。民團認為，北市社宅55年營運管理總成本公式應將房屋地價稅拿掉，否則沒資格提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。