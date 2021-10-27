陳立恆拚跨越 法藍瓷搶進生技 腦神經探針年底亮相

陳立恆不僅書寫《跨越》，更是力行「跨越」。從音樂人、投入禮品事業，到創立「法藍瓷」品牌，陳立恆將人文、藝術、科技等元素完美結合，更以3D列印技術帶給世界全新的瓷藝視野，開啟21世紀的新瓷器時代。如今他更帶領法藍瓷進一步突破，將3D精密陶瓷列印技術應用在生技與ICT領域，以不斷跨越與創新的企圖，尋求能造福人類的「跨越之作」。

法藍瓷創辦人陳立恆表示，這幾年寫下了對往日來時的敬意感念，也同時寫下了對去路前程的期許承擔，這些看法集合了社會菁英的觀點，不僅是我個人的想法而已，有的觀點憂心、有的樂觀，最重要是要思考，如何面對我們的未來，如何掌握好跨出未來的藍圖。

陳立恆說，「跨越」這本書的最大亮點是對未來的期許，台灣是一個科技島，但可以和人文結合為「科技島、人文心」來發展，如此台灣在國際的地位才會提升，進而被重視，台灣畢竟只是一個島嶼，不能只是沉浸在自己的空間，期待台灣在全人教育基礎下，與國際接軌，走向未來。

陳立恆進一步說，「法藍瓷」從傳統的陶瓷走向精密陶瓷列印，不僅短小輕薄，還要想辦法更精緻，年底將公布的腦探針就是陶瓷製造，因為腦很敏感，陶瓷相較於其他材質更為適合，此外，研發出來的產品上面會印上細膩的電極，才有辦法進行偵測。而從這之中也可以發現，從傳統到現代，「法藍瓷」看似傳統的工藝，但是只要用心也可以走到很現代的科技。這個突破也代表，台灣人不是不行，只是做不做而已。

陳立恆也提到教育的看法，他認為，現在的教改有一點失序，重點的精神和價值觀沒有帶出來，雖然強調人文素養，但「文」這個字指的是物相雜，如何與人和物和事相處，如果沒有這方面的教導，就會失去教育的目的。尤其全人教育的重要性，不僅科學還有人文、藝術，才會走到真善美的境界。教改應該要思考如何能有機生長下去，讓其茁壯根深蒂固，才能產生出新的文化。