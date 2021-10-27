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別再期待「今天下單馬上到」 海關緊縮快遞貨物進口政策

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
財政部關務署11月起將緊縮快遞貨物通關規定，關務署副署長陳依財說，未來海關以「安全」為第一，跨境網購不要再期待可「今天下單馬上到」。示意圖。 本報資料照
財政部關務署11月起將緊縮快遞貨物通關規定，關務署副署長陳依財說，未來海關以「安全」為第一，跨境網購不要再期待可「今天下單馬上到」。示意圖。 本報資料照

快遞貨物數量龐大，為求快速到貨已實施20年「併袋通關」制度，卻恐淪為非洲豬瘟肉品等違禁品的入境破口，財政部關務署11月起將緊縮快遞貨物通關規定，逐步實施：預先委任報關、取消併袋通關及AI通關辨識三大措施，從人、貨及查緝工具三面向著手。關務署副署長陳依財說，未來海關以「安全」為第一，跨境網購不要再期待可「今天下單馬上到」。

「雙11」年度網購促銷活動即將登場，海關新制是否將使今年雙十一檔期出現卡關、塞爆危機？陳依財表示，海關新制採「逐步」推動，首先登場的是越南等十國取消併袋通關，快遞量占比僅2％，會有影響，但不會太嚴重，預計明年4月全面實施後，「一袋袋都要變成一件件通關」將通關速度將較現在延長4、5倍。

另外，快遞貨物預先委任制度第一階段將於今年12月1日上路，特定民眾進口貨物要確認有委任指定報關業者申報通關後，國外業者才會集運遞送，預計明年6月全面實施，來回確認也會拖慢貨品運送的速度。

也就是說，今年雙11可能是最後一次「快」遞，僅會稍微卡卡，但明年雙11就一點也不會快了，原本10到貨，可能要1個半或2個月才會到貨。陳依財說，安全為首要，提醒民眾未來跨境網購不會像以前一樣快，大家要做好心理準備。

為阻絕非洲豬瘟於境外，避免空運進口快遞貨物違法夾藏疫區豬肉產品，台北關公告自110年11月1日起，起運地或產地為越南、柬埔寨、寮國、緬甸、菲律賓、東帝汶、印尼、印度、馬來西亞、不丹的空運進口快遞貨物，除文件類外，不得以數提單分號併成一袋通關，以利X光檢查。

關務署表示，11月起若上述十國進口快遞貨物仍併袋申報通關，將無法報關只能退運，或改申請一般倉貨物逐案進口申報。明年2月受限範圍會進一步擴大，4月之後全部貨物都不可併袋通關。

雙11網購高峰期將近，為防止非洲豬瘟病毒入侵，關務署除呼籲快遞業者積極配合海關新制辦理貨物通關外，另提醒民眾於上網購物時，切勿購買含肉類食品或非洲豬瘟疫區之肉類製品，且應確實瞭解網購貨物進口申報規定，慎選優良快遞業者並誠實申報，同時亦請國人告知在越南、中國大陸及香港等地之親友注意相關規定，切勿以身試法，以免違規受罰。

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