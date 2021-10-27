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王品旗下莆田開第五家分店 桃園台茂店11月6日開幕　

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
米其林一星中餐廳莆田11月6日桃園台茂店開幕。圖/王品集團提供
米其林一星中餐廳莆田11月6日桃園台茂店開幕。圖/王品集團提供

由王品（2727）引進、蟬聯五年新加坡米其林一星的「莆田」中餐廳，自2015年進入台灣市場後，陸續於全台各地展店，今年首度進軍桃園，將於11月6日在桃園台茂開出第五家分店。

發源自新加坡的莆田，自2016年起就以絕佳美味，連續5年摘下米其林一星殊榮。王品集團將莆田引進台灣，憑藉對好食材的堅持與舒心的服務，備受顧客肯定，並榮獲2020網路口碑之星傑出人氣獎。

全新的「莆田」桃園台茂店共114席，店裝風格不同於以往的南洋風情設計，改採木材、混凝土及綠植物元素天然裝飾材料，巧妙運用光影變化，營造溫馨氛圍，目標客群鎖定家庭與商務聚餐，提供傳統莆田功夫菜與新加坡南洋料理的2至10人摘星套餐供選擇，客單價600~700元。

饕客在「莆田PUTIEN」可以嚐到「新加坡10大必嚐美食」的「辣椒螃蟹」，精選蟹中極品沙公，飽滿肥美，佐以新加坡特色辣椒醬汁，包覆螃蟹使蟹肉飽吸醬料精華，讓人有大口啖蟹之快感；金絲麥片蝦，新鮮去殼白蝦油炸至金黃酥脆，搭配新加坡進口奶香麥片拌炒後，點綴細如髮絲的手工蛋絲，奶香鹹甜帶點微辣；星洲肉骨茶，嚴選上等豬小排，湯頭帶著濃郁白胡椒及蒜頭味；脆皮蒜香雞，嚴選肉質鮮嫩的黑羽土雞，歷經九道繁複工序—醃漬、汆燙、冷藏、風乾及高溫油炸等技法製成，一口咬下酥脆外皮，結合鮮美多汁的肉質與蒜酥香氣，令人吮指回味；莆田滷麵，慢熬8小時以上高湯與手工麵條煨煮，加入鮮蝦、花蛤等12種豐富食材，一入口便能感受濃郁湯頭與Q彈麵條，在口中碰撞出的絕妙滋味。

慶祝開幕11月6日至11月14日於桃園台茂店內用兩人以上摘星套餐，贈星級手工辣媽醬；11月6日至12月31日在暖星饗宴櫥窗或摘星舞台區拍照+公開打卡「Putien莆田-桃園台茂店」上傳至個人FB/IG，憑打卡畫面至莆田內用，即贈「雙味海南雞」；將打卡畫面截圖回傳至莆田Facebook活動貼文，再抽價值2,948元的「四人摘星套餐券」。

新加坡 王品集團

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