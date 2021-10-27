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一站開店服務趨勢熱 LINE推MySmartStore在日本上線

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

虛擬整合實體(OMO)的趨勢成形，許多實體店家想在網路開設電商、自營管理客戶。韓國電商龍頭NAVER近期推動SmartStore成功上線，LINE與母公司NAVER共同宣布針對日本市場推出 MySmartStore，今年10月20日開始試營運，為2022年春季的正式上線作暖身準備。MySmartStore的服務由NAVER提供，LINE負責營運、業務拓展及行銷。

根據日本經濟產業省（METI）調查，2020年日本國內電商市場規模超過12兆日圓，並且逐年持續上升；受到疫情推波助瀾，許多店家積極發展電商服務，以拓展全新的通路。但要打造電商網站、吸引與管理顧客，對店家會造成很大的營運負擔。LINE與NAVER共同建立線上電商平台MySmartStore，讓店家在平台中管理、經營日常業務，減輕店家自己經營網站的負擔。

MySmartStore參考NAVER SmartStore在韓國的經營模式，在日本電商市場打造全新購物平台。經調查發現2020年在NAVER SmartStore平台上交易金額高達17兆韓元，2021年上半年的交易額年增率超過46%。目前 NAVER SmartStore 平台上共有47萬間商店，平台中的訪客數量、成交金額都在韓國電商市場占比極高。

MySmartStore提供店家一站式服務，從開店、管理、招攬顧客、到經營顧客關係，都可在MySmartStore 上一手完成。NAVER運用先前累積的知識與技術，讓店家可以在多元裝置上，運用平台的編輯功能，設計出多樣化的商品介面，打造個人化的線上店面。每間商店都可以連動店家的LINE官方帳號，方便推播活動折扣碼和優惠訊息，並透過 LINE 聊天室回覆顧客需求與問題。

LINE表示，透過MySmartStore數位化的服務，讓店家持續累積顧客忠誠度，拓展粉絲規模，並藉由後台管理進行分析，精準執行產品及銷售策略。不僅如此，MySmartStore未來也預計加入「追蹤訪客流量」與「界定目標客群」功能。

目前日本的MySmartStore已經有許多商店加入，包括LINE FRIENDS、使用日本國產大豆及豆乳製作的低糖豆乳甜品天門店913 NEUF UN TROIS，以及銷售多款馬油肌膚保養產品的橫濱馬油商店。

電商 LINE 日本

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