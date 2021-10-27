百貨週年慶搭車 台灣大車隊推「固定車資」時髦出行

五倍券怎麼使用最划算？全台百貨周年慶正火熱開打五倍券加碼優惠，加上疫情趨緩萬聖節跑趴活動接續開始，網路上已經出現各式各樣活動訊息，讓民眾報復性享受娛樂。台灣大車隊（2640）於全台各大百貨公司皆有配合排班提供民眾便捷搭車服務。

透過台灣大車隊2021年第3季乘車大數據黃皮書觀察六都民眾來往週年慶火熱戰況，前往六都百貨公司男女搭車比例以女性搭車占61%為最高，當中使用「APP叫車」則以男性使用率最高；民眾於周年慶血拚買好買滿之後，選擇搭乘計程車離開比搭車前往多出八倍；不論要前往血拚還是滿載而歸，民眾透過55688 APP叫車，輸入【PLUR55688】優惠碼，搭乘多元計程車「固定車資」新功能，即可享40元搭車金折抵優惠，享受快樂消費與活動跑趴搭車優惠的加倍享樂。

「APP叫車」占69% 「固定車資」新服務支援你四處報復性消費

五倍券開跑，適逢全台百貨周年慶期間，吸引許多民眾前往展開報復性消費，台灣大車隊載客穿梭在城市連接各家百貨之間，藉由台灣大車隊2021年第3季乘車大數據黃皮書顯示，民眾參加百貨週年慶活動之搭車行為洞察；台灣大車隊提供APP、電話、超商等多元叫車管道，以六都為例，男女搭車情況尤以女性搭車占61%最高，期間數據還顯示「APP叫車」使用率高達69%，而從「APP叫車」數據中發現另一個有趣的現象，當中男性使用「APP叫車」最高，高過女性使用「APP叫車」4%，推測台灣男性幫女性的貼心叫車行為從乘車數據中自然展露；為提供更完善的乘車體驗，台灣大車隊於近日推出台北市、新北市、基隆市多元計程車「固定車資」新服務，讓妳(你)輕鬆出行征戰週年慶。

回程比去程高8倍 六都百貨公司TOP1叫車熱點完整公開

乘車大數據顯示選擇搭乘計程車從百貨公司離開比搭車前往多出八倍，可見民眾於周年慶血拚消費提著大包小包戰利品移動明顯不方便，因此隨叫隨到的計程車才能滿足民眾在城市中輕鬆移動的需求；六都各自的百貨公司叫車熱點TOP1為，台北市為新光三越、新北市為遠東百貨、桃園市為新光三越、台中市為廣三SOGO、台南市為新光三越、高雄市為大立精品，其中也有民眾於週年慶期間來回皆搭乘計程車，以台北市比例最多，可見排除自駕停車耗時耗神也是民眾考量直接搭計程車往返的原因。

今年百貨周年慶搭上五倍券活動，民眾享受更多回饋優惠同時，選擇台灣大車隊搭車出行最方便，台灣大車隊於全台各大百貨公司皆有指定排班服務，北北基民眾可以多多運用55688 APP叫車，使用多元計程車「固定車資」新功能，事先掌握乘車費用，更是不用擔心因為雨天、塞車尖峰時間或是擔心繞路問題，而有計程車車資無法拿捏的狀況，台灣大車隊推新功能享優惠，民眾只要透過55688 APP叫車，輸入【PLUR55688】優惠碼，搭乘多元計程車「固定車資」新功能，即可享40元搭車金折抵優惠。另外，搭乘台灣大車隊亦可使用台灣大哥大與北富銀推出的「台灣大哥大Open Possible聯名卡」刷付車資即可享5%回饋。台灣大車隊（2640）提供完善的叫車服務與全方位支付方式，提供民眾自選最佳出行模式，讓民眾每次搭車都是創造屬於妳(你)的時髦出行體驗。