SOGO周慶雙11開跑 業績挑戰110億元史上新高

遠東SOGO周年慶將於11月11日開跑，董事長黃晴雯表示，看好疫情趨緩、景氣回溫，加上五倍券效益，今年業績目標挑戰110億元，較去年成長近2%，要將希望、景氣帶回來。

黃晴雯指出，目前周年慶已經開打的百貨，收到的五倍券在業績都有5~10%的佔比，而根據調查，有90%以上的上班族都表示，收到5000元的五倍券，會有6000元至一萬元的消費，因此五倍券對於零售業會有很大的助益。

黃晴雯表示，SOGO的周年慶沒有隨著五倍券做時間上的調整，但SOGO的優勢是商品組合多，也有特殊的來店禮，今年特別與多啦a夢攜手打造多款來店禮，「經過疫情的洗禮，希望帶給台灣歡樂跟魔法。」

黃晴雯指出，今年除了必備的促銷優惠外，也針對五倍券打出滿2500元送250元的業界最低的門檻，希望給消費者更多的消費選擇。

他也說，今年周年慶檔期仍維持12天，也是業界最短，而受到疫情影響，台灣出國觀光人次大減，消費動能都在國內，而SOGO的顧客群相當忠實，有信心達到110億元史上新高的業績目標，成為百貨坪效王。

同時，為了備戰周年慶，SOGO「起家厝」忠孝館日前更斥資2億進行最大規模改裝，在2樓打造新增的香水香氛區，並把女鞋區也一併搬至同樓層，7樓則新增男性保養品區，黃晴雯表示，改裝過後發揮極大效益，業績成長至少20%。