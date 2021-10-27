宜蘭科學園區今辦招商說明會 反應熱烈
科技部新竹科學園區管理局與宜蘭縣政府今（27）日於宜蘭科學園區標準廠房大廳，舉辦「布局宜科 扎根台灣」宜蘭科學園區招商說明會。現場座無虛席，吸引近百位廠商到場了解宜科投資環境及條件。包括眾多返台投資廠商，投資詢問不斷、場面熱烈超乎預期。
說明會由竹科管理局主任秘書胡世民、宜蘭縣政府縣長林姿妙聯合主持。胡世民致詞時表示，雖然今年各大產業普遍受到疫情影響，但新竹科學園區今年1至8月累計營業額較去（2020）年同期成長31.7%，達到新台幣1.03兆元，創10年來同期新高。其中宜蘭園區雖為最年輕的園區，成長仍超出預期，高達4成。同時也感謝疫情期間宜蘭縣政府給予園區的支持與協助，期盼園區與宜蘭一起共榮共好。
截至今年10月，宜蘭科學園區總計核准35家廠商進駐，標準廠房出租率已達93%，土地出租率超過31%，目前仍有多家廠商申請進駐中。為滿足廠房需求殷切，竹科管理局興建中的第二期標準廠房，可再提供32個廠房單元，預計將於11月下旬完工。
這次說明會，也邀請台灣基康郭景文總監及偉翔生技藍蒼洲董事長現身說法，分享經營企業之布局及優質環境的投資經驗，使與會者具體感受科學園區優勢與產業群聚的綜效。
同時，竹科管理局及宜蘭縣政府也特別針對宜蘭科學園區投資環境、產學研發補助與吸引人才的優異環境、新創及育成量能等進行深入介紹。活動吸引不少企業負責人及高階主管代表出席盛會，多家廠商也對申請進駐宜蘭科學園區的流程、水電、交通、人才供給等表達關心與期待，現場交流熱絡。
竹科管理局與宜蘭縣政府共同持續合作建構優質投資環境，打造宜科成為北台灣投資新首選，歡迎企業的資金與人才加入宜蘭。並藉由招商說明會，透過「好康逗相報」吸引潛在企業聚焦產業投資的新綠洲，可望成為返台投資台商的最佳設廠新選擇。
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