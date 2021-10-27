房市轉熱中！10行政區餘屋大減、新北3區入榜

永慶房屋依據內政部新建待售餘屋資料，統計六都餘屋去化量前十名行政區，高雄餘屋去化表現最佳，共有左營、三民、楠梓以及鼓山四區入榜，其中左營近一年餘屋減少569戶排名第一，三民區560戶第二，楠梓區也排在第四名，顯見北高雄強勁住宅需求。

新北市受惠台北市人口外溢的效應，也有三個行政區入榜，包括板橋區、三重區、汐止區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，民眾購屋時多希望找到保值、市場需求穩定的住宅。透過內政部定期公布的新建待售餘屋數據，可以大致了解區域房市的供需變化，若新建待售餘屋數量明顯減少，代表住宅需求量大於供給量，房市轉熱中。

根據永慶統計近一年六都各行政區新建待售餘屋變化，餘屋去化量前十名行政區分別是左營區、三民區、西屯區、楠梓區、板橋區、八德區、汐止區、鼓山區、大溪區、三重區。

陳金萍表示，北高雄表現亮眼，主要是近年高雄積極進行產業升級，除了原有的加工出口區轉型為科技產業園區外，也積極劃設新的產業園區，包括路竹科學園區、橋頭科學園區、楠梓科技產業園區以及仁武產業園區等。

這些產業園區不僅帶來了大量的就業機會，對薪資提升也有很大的助益。在就業動能提升下，周遭生活條件佳、發展成熟的區域自然成為房市發展的重點。

以去化量最高的左營區為例，左營區有台鐵、高鐵以及捷運，是全台少數擁有三鐵共構的地區，周遭不僅商家眾多，還有漢神巨蛋及新光三越兩大百貨商場，另外蓮池潭以及原生植物園也提供民眾休閒去處，成熟的生活條件使左營成為就業機能提升下的主要受惠區域。

另一個亮點則是新北市，包括板橋區、三重區及汐止區都榜上有名，觀察共通點，區位優勢以及親民的價格吸引了許多台北市外溢的人口，有效帶動住宅市場的需求。

陳金萍表示，新北市入榜的三個行政區雖同樣受惠於台北市的外溢人口，但各自的消費族群仍有所不同。其中，板橋與三重分別有捷運板南線及中和新蘆線經過，乘捷運往返台北市中心只要10-20分鐘，對於習慣以捷運作為交通方式的大台北都會區來說相當具有優勢，而在此置產的族群也多以在台北市就業的通勤族為主。