凌華攜手亞旭、資策會、聯嘉光電 搶車聯網商機

凌華科技（6166）今（27）日指出，與生態系夥伴亞旭電腦、財團法人資訊工業策進會、聯嘉光電聯手開發一套完整蜂巢式車聯網 (C-V2X) 解決方案，將AI科技與相關應用與4G LTE/sub-6GHz 5G NR車載網路、和智慧交通號誌與訊號控制加以整合，為加速智慧交通系統 (ITS) 科技創新和商業化奠定基礎，有助於未來改善道路安全和交通效率。

凌華網路通訊暨公共建設事業處協理胡勝雄表示，全球都看到發展蜂巢式車聯網的強大動能，因為這項科技可以實質改善道路安全、交通效率和物流革新，更重要的是，蜂巢式車聯網可以大幅加速自動駕駛之科技創新與商業化。蜂巢式車聯網能否快速普及有賴產業參與者的廣泛合作，這就是凌華致力於建立一個廣納各界生態系統的主因。

蜂巢式車聯網解決方案整合凌華AVA-3510系列強固式車載AI電腦、亞旭的車載／道旁單元 (RSU/OBU)、資策會的AI應用系統（包括基於影像的AI車輛辨識、追蹤與警告科技），以及聯嘉光電的智慧交通燈號和交通訊號控制器。

目前全台灣已經有4個蜂巢式車聯網先導計畫正在進行，包含側鏈(sidelink) 和蜂巢式網路通訊。這些先導計畫目的是測試不同應用案例下，基於強化5G服務品質 (QoS)其可靠性、低延遲性和寬頻通訊品質。

凌華表示，第一個智慧交通系統應用案例在新北市，使用V2I 和V2V技術來控制交通。另外三個應用案例是關於自動駕駛車輛。其一在台北市，交通號誌時相秒數(Signal Phase and Timing, SPaT)技術和地圖應用透過連網燈號控制讓自動化駕駛公車先行，達到路口交通動線優化。其二在桃園市，V2I和V2V技術被用來連結自動化公車和路側設備 (RSE)、路側單元 (RSUs)。其三在台南市，自動公車應用案例，利用V2I技術監控輔助駕駛系統 (ADAS) 連結的相關設備。

除了改善道路安全與交通流量外，凌華科技與生態系夥伴共同開發的這項C-V2X蜂巢式車聯網解決方案，可提供自動駕駛和汽車系統整合商一個經過驗證、整合式公版，以加速系統商將產品上市，同時也為無線通訊服務供應商創造新商機。