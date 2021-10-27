農青小聚新鮮蔬果分流取物櫃 國道關西服務區首次登場

新東陽一直關注本土農業發展，與台灣各地的農會、小農長期都保持良好合作關係，在關西服務區也有販賣當地新鮮蔬果，是許多用路人在服務區休憩時必逛的攤位，但有時候因為行程沒有多餘時間可以逛，可是又想購買新鮮蔬果怎麼辦？用路人的心聲新東陽都聽到了。現在推出「農青小聚」新鮮蔬果分流取物櫃服務，用路人旅程途中只要打開新東陽APP「農青小聚」專區線上挑選下單，30分鐘後即可取貨，當用路人行經新東陽關西服務區用餐休息時，即可避開人潮使用會員APP出示QRCode在取物櫃完成掃描拿到當季新鮮蔬果！新東陽特別於10月28日下午3點於關西服務區舉辦「農青小聚」新鮮蔬果分流取物櫃開箱直播，特邀合作百大青農－洪健智一起來為大家開箱。

出身埔里農家的洪健智，高中畢業後即北上工作，因埋首於工作驚覺自己錯過與孩子的成長，因此契機讓他決定返鄉重新學習務農，堅持無農藥、無化學肥料的「無毒」方式種植作物，讓他的農作物吃起來特別安心。本次邀請洪健智來關西服務區分享自己的返鄉故事及栽種日常、蔬果挑選，並一同開箱「農青小聚」新鮮蔬果分流取物櫃，目前首座新鮮蔬果分流取物櫃設置於國道關西服務區，日後在國道西湖/清水/南投服務區皆會設置，希望透過這樣的服務可以讓更多人了解及品嚐到台灣在地美味農產品。