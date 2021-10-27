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台泥共砸34.2億 在花蓮與蘇澳打造國內2座大型儲能系統

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

台泥（1101）今日代兩家子公司公告，總共投下1.2262億美元（約新台幣34.2億元），準備在花蓮和平廠和蘇澳廠等兩座水泥廠，建置大型儲能系統，交易對象為台泥7月剛入主的歐洲儲能公司NHOA。

台泥今天代子公司台泥蓮信綠能公司和台泥儲能科技公司，分別與NHOA簽訂儲能設備採購合約，交易金額分別為9,320.5萬美元和2,941.5萬美元，將在花蓮和平廠和蘇澳廠打造大型的儲能系統，由NHOA負責提供儲能設備及後續維運服務。

在此之前，台泥9月底董事會就已經通過，擬斥資54億元，在蘇澳廠與花蓮和平廠打造超大型的儲能系統，規模分別達到87.5ＭＷ和250MW，對比目前國內最大的AFC調頻備轉輔助容量僅5MW，規模相當驚人。此次與NHOA兩筆簽約，總金額34.2億元，算是相關投資計畫的第一步。

台泥董事長張安平先前就表示，台灣需要綠能才能永續發展，而再生能源的「創能」與「儲能」同樣重要。因為太陽能與風電最大問題就是不穩定，必須靠天吃飯，儲能可以協助電力調度，避免因系統失衡導致停電。此次台泥擬在蘇澳與和平兩個廠打造大型儲能系統，可為國內再生能源發展奠下基礎。

台泥是在今年4月宣布擬投資金額1.32億歐元（約新台幣44.7億元），入主取得歐洲儲能公司ENGIE EPS約六成股權，並於7月正式完成收購，ENGIE EPS更名為NHOA。NHOA座落在義大利，並於法國上市，前身母公司為ENGIE SA（法國天然氣蘇伊士集團）。

張安平看準歐洲在綠能、儲能方面的發展領先全球，而NHOA的技術更屬前段班，出手併購，使台泥一躍成為全球儲能系統建置容量第四大的公司，與Fluence、NEC和Tesla（特斯拉）等頂尖企業並駕其驅。

台泥入主後，NHOA最近才剛打響第一砲，拿下澳洲南部Synergy授權200MWh的儲能案場；今天再與台泥集團兩家子公司簽約，擬打造兩座87.5ＭＷ和250MW的儲能案場。展現出台泥在綠能方面的布局愈來愈完整，且動作愈來愈積極。在此之前，台泥子公司三元能源科技本周一也剛舉行動土儀式，擬耗資120億元，在高雄小港打造台灣第一座高階高容量電池工廠，預計2023年完工啟用。

台泥預告，未來期盼與世界更多電力公司、電池廠共同合作，共同攜手邁向2050年碳中和目標。

台泥 蘇澳

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