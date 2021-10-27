博客來「雙11」暖身場開跑 估買氣成長逾3成

統一超（2912）旗下博客來鎖定「雙11」全球最大購物節，即日起至11月14日推出為期21天的「1111狂購宇宙」活動，瞄準小資上班族，主打3C家電、美食保健、日用清潔、寵物商品，天天整點開賣11元起，並首度推出「三五揪團賺」活動，借助會員號召力一起消費賺回饋，預估「雙11」整體買氣可較去年同期成長3成以上。

根據博客來銷售統計，「雙11」當日買氣平均可較平日增加3倍，以30到40歲上班族為消費主力，其中「居家民生用品」、「3C家電」、「美食保健」成長幅度最高，名列熱銷排行前三名，顯示「雙11」因為折扣深優惠多，民眾除了搶購高單商品，也鎖定民生必需品，因此今年活動瞄準小資上班族，強打iPhone手機、小米手環、娛樂電玩等3C產品，以及辦公室零食、咖啡茶飲、保健食品等類型的超值量販組，並特別針對家居生活用品，推出衛生紙、洗劑、牙線棒、寵物貓砂飼料等箱購組合。

博客來表示，今年在五倍券振興帶動下，「雙11」買氣較往年提前增溫，暖身場提前開跑，即日起至11月6日攜手APPLE、薇姿、理膚寶水、AVEDA等大品牌天天品牌、品類日享31%回饋起。11月9日到11月12日火力全開，祭出「秒殺必搶」、「暢銷爆殺」、「強檔組合」三大單元，雙11連兩天(11/11-11/12)還有1元達美樂Pizza券限時限量搶購。