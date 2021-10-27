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時尚轉售電商PopChill與勵馨推出百大名人衣櫥開箱公益

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

受疫情影響，名人實體二手衣義賣已停擺近一年。新創時尚轉售電商PopChill與勵馨基金會聯手舉辦線上「百大名人衣櫥開箱公益Party」，以100位名人的力量，號召大家一起做公益。名人提供私服將於明年初開賣，連續100天，每天開箱1位名人衣櫥，訴求一棒接一棒，把愛傳遞下去。

預熱活動於10月27日開跑，讓對名人二手衣有興趣的人預約登記，於名人衣櫥開箱時獲得第一手通知，平台預期登記數將達數萬人。

Popchill是創業家兄弟（8477）前總經理郭家齊在創業家業務整併平台後、離開公司新創的事業並擔任執行長。郭家齊表示，PopChill是將於2022年初上線的女性時尚社群電商平台，可以買賣自己和別人衣櫃的閒置衣物，兼具時尚和永續減少資源的浪費。

名人衣櫥開箱為擴大活動影響力，採「先登記、後開箱」，每10個人排隊登記，PopChill還會再為大家種下1棵樹。根據PopChill的統計，逾半數的民眾對於名人的私服感到好奇。想看名人衣櫃的前3個主要原因分別為「想知道名人都穿什麼」、「追隨名人的風格」、「想買來收藏或在IG貼文」。在這波活動，PopChill預估將賣出至少4,000件名人的私服，將創下台灣名人二手衣物公益數量最高的記錄。

PopChill執行長郭家齊表示，名人衣櫥的效應不僅只是捐款，也是永續時尚的示範，透過買賣閒置衣物，減少購買新品對地球的負擔。PopChill也發現，對二手衣接受度最高的是最年輕的Z世代，他們環保意識較強，對二手衣物的接受度遠比其他世代高。名人參與這次的行動，除了做公益外，主要支持Z世代認同的永續時尚價值，用對地球負荷最低的方式，做為新世代的榜樣。

這次活動的銷售所得，50%將捐贈予勵馨基金會，用於保護婦女和兒少權益。在疫情的影響下，多數實體活動都被迫停辦，但愛心捐款不能等。勵馨基金會執行長王玥好表示，期望大家在關注名人衣櫥的同時，也更重視弱勢婦幼權益的保護。

PopChill指出，名人開箱衣物非常多元，包含了如Dior的包包、獨特的旗袍、小香風格的衣服等多元的款式，預計能掀起一股搶購潮。名人拿私服做公益並非新鮮事，但這次的行動更像名人開店展示自己衣櫥裡可供購買的物件，對民眾來說，行動夠快，就可以買到喜歡的名人、明星、歌手的私服。

開箱 創業家兄弟 電商

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