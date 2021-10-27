中光電調整組織架構 由林惠姿總經理統籌顯示事業群

為達全球策略佈局以及資源整合綜效，中光電（5371）宣布，已於今年7月調整集團管理架構，成立「顯示事業群」，由林惠姿總經理統整負責節能產品、影像產品及涵蓋AR／MR與嵌入式應用產品的創境產品，以專注及優化顯示產品事業並穩健成長。

另，陳士元總經理則專責Optoma自有品牌事業發展，擔任奧圖碼董事長暨執行長，以積極落實「全球化佈局，在地化經營」的品牌經營方針。

中光電同時於昨（25）日董事會通過任命吳秀蕙女士為總經理，負責解決方案事業群，統籌與智能感測／機器人／物流等AIoT解決方案相關子公司的營運，並深耕與拓展中國區市場。中強光電集團將藉由以上組織運作調整，實現更迅速更有效率的在地化經營模式，以創造更高價值。