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兩年前曾指「台積電是兵家必爭之地」 張忠謀：未來地位會更重要

安永越南商機論壇 分析衝突解決方案

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

安永聯合會計師事務所今（26）日舉辦「越南經濟展望暨台商商機」系列線上論壇的第三場活動，談到全球經濟復甦下，越南企業該如何確保勞動合約下的最大利益，並分享常見的利益衝突及解決方案，降低可能發生利益衝突的風險。

在活動中，前駐越南代表黃志鵬指出，觀察美中爭霸持續對峙、新冠病毒疫情蔓延，目前整體情勢中，誰都沒有絕對的勝算，將影響後續台越新情勢，企業如何確保戰勝疫情，保持內部穩定，將是能否成功的核心關鍵。

EY越南總監曹耀文分享越南經濟重啟與復甦常見的七大議題，包括土地、稅務、勞動、移轉訂價、外籍幹部、關務、租稅優惠，舉例來說，在土地交易與風險上，越南工業園區可能出現承租土地後，可能會有不能行使土地使用權，或者土地租賃合約被視為無效等情況。

曹耀文表示，關於勞動法規風險，外國在越南企業的合規管理，需面對語言障礙、合規意識差、缺乏對舞弊概念的了解、涉及串通的複雜舞弊計畫等，台商必須留意。

曹耀文指出，越南在重啟與復甦後出現的三個新問題，包括供應鏈問題、缺工問題、訂單問題，這些都是在越南的企業需面對並解決的新課題。

越南 疫情 台商

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