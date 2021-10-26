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兩年前曾指「台積電是兵家必爭之地」 張忠謀：未來地位會更重要

超狂合作又來了！KFC、台酒合推花雕紙包雞

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
台灣菸酒公司、KFC肯德基於今（26）日聯名推出「台酒花雕紙包雞」。圖／台酒提供
台灣菸酒公司、KFC肯德基於今（26）日聯名推出「台酒花雕紙包雞」。圖／台酒提供

台灣菸酒公司、KFC肯德基於今（26）日聯名推出「台酒花雕紙包雞」，台酒表示，本款商品採用台酒經典的陳年甕藏花雕酒香，鎖在鮮嫩多汁的雞肉裡，將於10月26日至12月6日期間，於全台肯德基門市暖心上市；持指定套餐的發票參加抽獎，還有機會將台酒花雕雞麵帶回家。

台酒指出，花雕酒早期是紹興舊俗娶媳，用作禮物的酒品，酒罈較一般為大，酒身及封泥均繪花敷彩，故稱「花雕酒」。

台酒表示，花雕酒是以米、小麥及特選麴種為原料，循古法改良釀造於甕中陳年熟成，近年也廣泛作為料理酒使用，台酒花雕雞麵便是其特色產品之一，展現傳統台灣味與現代速食風味的結合。

台酒表示，這次將酒品延伸到速食業，與肯德基聯手推出期間限定商品「台酒花雕紙包雞」，以南薑、甘草、薑、當歸、川芎、枸杞等熬煮成醬，加入台酒經典的陳年甕藏花雕酒，增添香氣和風味層次，再加入爽口脆嫩的杏鮑菇控溫在210℃封烤技術，鎖住滿滿雞汁風味。

台酒指出，本產品於即日起可於全台KFC肯德基門市享用，還有多款限定套餐，包含XL套餐、雙人餐、雙拼餐、同樂餐及派對餐等，期間限定的美味只到12月6日，憑購買限定套餐發票，至肯德基官方粉絲專頁留言參加抽獎，還有機會將「台酒花雕雞麵一個月份」帶回家。

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