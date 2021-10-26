熟悉的香味來了！台酒聯手KFC肯德基推限量聯名新品

還記得前幾年賣到缺貨、爆紅的花雕雞泡麵風潮嗎？花雕雞泡麵成為許多離鄉遊子最難忘的台灣味。進入微涼的季節，台灣菸酒公司再開發花雕酒香新產品，與KFC肯德基聯名推出「台酒花雕紙包雞」，將台酒經典的陳年甕藏花雕酒香鎖在鮮嫩多汁的雞肉裡，即日起在肯德基門市上市，只賣到12月6日，可能又將引起爆買潮，想念花雕酒香又想吃嫩雞，要把握機會。

台酒公司表示，花雕酒早期是紹興舊俗娶媳時做為禮物的酒品，酒罈較一般為大，酒身及封泥均繪花敷彩，有若花雕，故稱「花雕酒」。本身以米、小麥及特選麴種為原料，台酒使用改良的傳統古法釀造，於甕中陳年熟成。

除了純飲酒本身的獨特風味外，花雕酒近年也廣泛作為料理酒使用，最廣為人知的產品即是「台酒花雕雞麵」，曾多次入選泡麵排行榜，熱水沖泡三分鐘就能立即享受，湯頭濃郁、肉多味鮮，加上Q彈麵條，再倒入花雕料理酒，酒香、湯頭香及麵香合而為一，展現傳統台灣味與現代速食風味的完美融合。

隨著國人飲酒口味改變，大家改喝紅酒、威士忌，花雕酒沒那麼受歡迎了，但花雕酒入菜仍很對台灣人的胃。台酒聯手肯德基推出台酒花雕紙包雞，以南薑、甘草、薑、當歸、川芎、枸杞等熬煮成醬，加入台酒經典的陳年甕藏花雕酒增添香氣和風味層次，再加入爽口脆嫩的杏鮑菇添加口感，並採用肯德基獨家封烤技術，關鍵控溫210℃，鎖住滿滿雞汁風味。

粉領族吳小姐說，花雕酒和紙包雞超搭，先嫩多汁適合下飯，酒香撲鼻讓普通的炸雞相形失色。台酒表示，憑購買限定套餐發票至肯德基官方粉絲團留言參加抽獎，還有機會將「台酒花雕雞麵一個月份」帶回家，花雕雞雙重美味一次享受。

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