社宅落腳新北市 侯友宜：盼中央多多幫忙

新北議會關心新北市未來社宅興辦，新北市長侯友宜接受質詢回應，社宅興辦需中央、地方合作，針對第二階段中央主導興辦盤點的「汐止文高土地」已送進市府，將全力協助公設解編作業；新北市府送內政部審議的「蘆南蘆北」等重要案件，也盼中央多多幫忙。

工務局表示，國家住都中心近期在新北市板橋區申請的社宅建照共有四件，均位於江翠北側，已協助核發110板建字第426號、110板建字第478號建造執照。

另二件昨天由國家住都中心舉行動土典禮的「江翠好室」及「玫瑰好室」社宅，於2021年6月11日提出建照申請，但建築師送件審查時，發現幾項較為重大的缺失，包括總樓地板面積、工程造價、容積率增加等與都審內容不一致等情形，依規定再提都審確認後，始得發照。

城鄉局表示，新北市政府辦理住都中心都市設計審議案近期共計六案，分別為本市板橋區四案、三重區二案，其中板橋區四案已於6月核備。

另外，針對三重區都市設計審議案，因車位設置困難，無法依土地使用分區管制要點設置一戶一車位，城鄉局更協助提請新北市都市計畫委員會放寬並協助向委員簡報說明。但因尚未與主管機關確認托嬰中心等公益設施設置內容，針對臨時停車位使用方式也未確認，法規檢討部分建築師也未確實依法檢討。