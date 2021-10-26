台苯改選之爭落幕 林文淵續任董座

台苯（1310）董事會改選之爭落幕，以林文淵為首的公司派，在本月中股東臨時會拿下壓倒性獲勝後，今日新任董事會首度召開，通過由林文淵連任董事長、陳柏元續任副董事長，兩人皆屬公司派。

另外台苯公司派在此次改選中重壓獨董的策略奏效，3席獨董全拿。今天董事會決議委任提名委員會委員，全部為公司派人馬，包括簡金成、黃瑞沐、林郁昌等三位獨立董事當選擔任。

已連續多次董事改選爆發經營權之爭的台苯，考量上屆董事是在2019年元月的股東臨時會選出，任期三年，到明年元月底就期滿，公司提前於本月14日舉行股東臨時會，全面改選董事及獨立董事。以林文淵為首的公司派，和股市聞人孫鐵漢為首的市場派三度交鋒。

最後在總計11席董事（含獨立董事）中，公司派取得壓倒性的9席（含6董3獨董）優勢，成功擊退市場派的2席董事，蟬聯成功，比起原先的7席董事也再推進2席。 隨著林文淵今天順利連任董座，宣告此次台苯改選之爭正式落幕。