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高市經發局估 未來工業地供需短缺達500公頃

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導

因應全球供應鏈重整契機，不少台商打算返國投資，但是土地供需不足。高市經發局長廖泰翔在市議會答詢時說，估計未來5年至10年內高市土地供需有逾500公頃短缺，將積極新增可投資用地。

高雄市議員陳致中在財經部門質詢指出，受到中美貿易戰及大陸缺電、限電影響，不少台商及投資熱錢陸續回流要在台灣投資；高雄不缺水、不缺電的條件下有利於投資，但是業者卻面臨工業用地難求的問題。

他指出，高雄市要打造成為半導體的製造中心，未來的明星產業如綠能、電動車及超級電池等都被看好，促市府盤整工業用地，才能加速釋出吸引投資。

經發局長廖泰翔答詢指出，未來3到5年間，橋頭科學園區絕對是最大、最完整可供投資的工業用地，市府會在既有園區內研擬擴充或開發新工業區，工業局也在檢討擴大既有的廠區用地等。

他估計，未來高雄市5到10年間工業用地需求約1300公頃，但是目前盤點能開發的整體面積約730公頃，尚有約500公頃短差，允諾會再積極努力。

議員進一步關注華邦電（2344）投資高雄的進度，華邦電2017年曾宣示要於10年內在路竹科學園區投資3350億元，並在今年正式投入131億餘元建置12吋晶圓新廠，原預計今年底建廠完成，目前卻似乎有延宕情形，市府應追蹤並說明相關進度。

廖泰翔說明，據目前了解，華邦電10年投資3350億元計畫會如期進行，新廠第一期建置可在今年底完成，預計明年正式營運，符合其董事會規劃期程，並未延宕，市府會持續提供必要協助。

華邦電 缺電

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