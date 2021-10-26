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大江集團與飲料大廠黑松首度合作 為沙士配上數位套標

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

大江（8436）集團宣布，子公司司碼瀷互動包材與飲料大廠黑松公司（1234）首度合作，為國民飲料黑松沙士穿上數位套標新衣。自創立至今，短短一年內全世界各地已有近百家客戶使用司碼瀷公司的IOP (Internet Of Package)做為銷售助攻，累積數量已超過2億個。

大江表示，黑松沙士每年不斷挑戰自我，追求創新突破，今年不僅邀請名設計師-蕭青陽操作打造精美瓶身設計，包材上為了突破傳統印刷的用色限制，藉由電子油墨的微小顆粒及超薄的油墨層，完美還原蕭青陽繽紛且細緻的四款古道畫作。此次合作以嶄新的IOP賦碼套標強勢攻入市場，整體呈現極細緻的文字、生動的多變圖文，為促銷活動帶來更升級的掃碼體驗。

司碼瀷互動包材志在為客戶贏得天下，2021年3月正式對外接單，從服務原本集團客戶不斷延伸出許多快消食品行業的需求。結合多年的製造經驗，處理自動化機台改造，將製造、印刷與系統行銷完美結合，針對市場需求持續完善前後端系統，遊戲模組除了豐富的抽獎設置，更首創簽到打卡及分享功能，支撐品牌端推廣需定期使用之產品，加溫受眾與品牌間的持續互動。

此次黑松除了在飲料套標主視覺上展現首屈一指的圖文變化印刷技術，套標背後置入促銷指定用變動QR code及序號資料，為品牌銷售推波助瀾。未來司碼瀷將持續為客戶規劃創新，多元包材搭配行銷平台升級，種類包含太空包、瓶標、彩盒、瓶蓋、易開罐等隱藏賦碼包材，及數種趣味抽獎遊戲模組，期待透過一系列IOP應用在市場上彈指創造無限的可能。

黑松 蕭青陽 大江

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