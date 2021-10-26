友華頑固型高血壓新藥進第三期臨床 10醫院11月起收案

友華（4120）今（26）日公佈，與法國Quantum Genomics藥廠合作的頑固型高血壓藥物（Firibastat）正式進入第三期臨床試驗，將於台大、北榮、林口長庚、台北慈濟、中榮、彰基、高醫、馬偕、三總、中國附醫等十家醫院進行，總收案人數60人。這項新藥目前全球三期臨床預計納入750位患者，台灣將於11月起收案。

友華生技表示，臨床上頑固型高血壓指的是服用三種(含利尿劑)或三種以上的降血壓藥物，仍無法讓血壓降至理想值(140/90 mmHg)，患者長期血壓控制不良，將承受更高的心血管疾病風險，目前全球並無有效的藥物可治療，僅能從調整生活型態以及藥物組合等方面著手。

Quantum Genomics藥廠研發的Firibastat藥物為一種Brain Aminopeptidase A Inhibitors（BAPAI，腦氨基肽酶A抑制劑）透過腦部腎素血管收縮素系統來控制血壓，與現行降血壓藥的機轉不同，患者在現有的降血壓藥組合下加上Firibastat，應能更有效控制血壓，故被視為治療頑固型高血壓的一線曙光。

這項頑固型高血壓藥物目前正在第三期臨床試驗階段，第一個第三期臨床試驗2020年啟動，第二個第三期臨床試驗於今年第2季在國外開始收案，全球預計納入750位患者，台灣也已獲得衛福部核准，11月起加入此臨床試驗。此新藥未來上市後將由友華負責台灣、東南亞和紐、澳等地的生產與銷售。根據各國流行病學推估，台灣、東南亞及紐、澳地區的頑固型高血壓患者約超過1,000萬人。

友華在心血管用藥領域有深厚的經營經驗，旗下友霖自行開發生產的降血脂用藥，已成為友華在台灣及東南亞銷售主力產品之一，同時希望不斷擴充產品線以滿足病患的需求，因此對於Firibastat於頑固型高血壓的發展潛力深具信心。由於友華在台灣及東南亞市場擁有行銷網絡和成功上市心血管用藥的經驗，並可以負責生產，產銷合一，因此促成雙方的合作，讓友華成為Quantum Genomics全球第二個合作夥伴。