弘裕第4季調漲產品 明年新廠挹注營收成長25%

弘裕（1474）表示，反映上游化纖原料上漲，已調高第4季產品價格，依不同種類產品，漲幅為7、8%起跳，看好今年第4季訂單暢旺，包括工業用布、成衣、家飾布皆發揮旺季水準，法人估，弘裕第4季營收年增將達25%。此外，弘裕明年3月九江新廠將正式營運，屆時月產能將增加250萬碼布，同時，二、三期也計畫在明年第2季底與第3季底陸續啟動，月產能將來到800萬碼。

弘裕表示，石油漲價，墊高化纖報價，由於布品的漲價落後上游原料，使第3季毛利率承壓，第4季產品反映原料上漲20%，決定調漲，漲幅最少有7、8%，部分調漲10%以上，除了漲價之外，今年第4季各產品線旺季接單水準亮眼，將推升本季營收表現。

此外，弘裕九江新廠第一期前段規劃先蓋兩棟大廠房，有216台織布機預計11月中旬交機，年底前可開機試產，明年3月將正式量產。公司表示，新廠主要主要生產工業用及成衣用的尼龍胚布面料，其中又以成衣占大宗，主要是因應武漢市場的需求。若運轉順利，二、三期也將在明年陸續導入，屆時九江廠可望有736台織布機，新廠毛利率及淨利率預估在10%、5%，並計畫在2023年第4季啟動染整廠，以達到染整及成品布等一貫化製程，並有助毛利率進一步提升。

弘裕目前在大陸還有浙江廠，受限電影響，產能下降約20%。公司表示，目前的因對方式是浙江廠改採訂單式生產，產能不足的部分交由台灣廠支援。目前台灣廠的產能利用率雖已滿載，但透過外包委外生產，可協力消化訂單。

弘裕目前訂單能見度已達明年農曆年，目前整個市場需求強勁，公司看好，明年在接單暢旺加上新廠挹注下，營收可望好過今年。法人估，弘裕明年營收較今年將成長20-25%。