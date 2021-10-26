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年收入110萬新北買房會怎樣？ 學者算出這種結果

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
記者游智文／攝影

台北市房價高不可攀，許多上班族選擇落腳新北市。但房產學者分析官方各項數據指出，依正常儲蓄率，在新北存到自備款要18.2年，一個年輕人即使一出社會，所得就能達到新北市中位數110萬元，也要到40歲中年，才能存夠自備款。

悲慘的是，存夠了自備款買了房，只是拿到入場的門票，後面還有更節儉的20年要過，因為幾乎一半所得要用來繳房貸

內政部每季公布房價所得比、房貸負擔率，最新數據，今年第二季，台北市房價所得比15.79倍，新北市12.13倍；台北市房貸負擔率為63%，新北市為48%。新北市買房明顯比天龍國台北市輕鬆許多。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示，新北市所得房價比12.13倍，一般解讀是12.13年不吃不喝，但不吃不喝不切實際，沒有人能不吃不喝，能否買房，背後的關鍵是儲蓄率的問題，大家買房子是要先有自備款，再來談後續貸款是否負擔得起。

依官方統計，今年第二季新北市所得房價比12.13，即12.13年，若自備款以3成計算，需要3.64年。但不可能不吃不喝，若以台灣家庭儲蓄率20%來算，每年儲蓄20％，儲蓄5年到達100％，相當於不吃不喝一年，而3.64年實際需要18.2年。

進一步來看，新北市家戶所得中位數約110萬，儲蓄率20％也就是每年存下22萬，還有88萬可以花，但這樣的收入，依這種存法，要存上18.2年，要到中年才能存到400萬頭期款買房。

章定煊表示，要縮短時間，一、靠長輩幫忙付自備款，二、沒長輩幫忙的靠變動所得，也就是中個樂透或是在股市等投資中賺到一筆。三、提高儲蓄率，提高的方法包括，不婚不生晚婚晚生、啃老不離巢、租黑市雅房、減少衝動性消費。

另有一招是提高貸款成數，不過這樣接下來的房貸負擔率會更高。

章定煊表示，不管幾歲買到房，接下來是房貸還款期，平均貸款負擔率為48％，也就是買房後接下來的20年，年所得110萬中的52.8萬要付房貸，一年只剩57.2萬給全家花用。不管是50歲，還是60歲能夠還完所有房貸，最後可能窮得只剩下房。

章定煊說，現在年輕人的怨嘆是，所得房價比越來越高，需要的儲蓄率也越來越高。就算拿到入場的門票，後面還有更節儉的20年要過，等於這一生黃金歲月都得節儉為房。

房貸 房價

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