獨賣15天！煙波集團線上旅展下殺23折起

疫情趨緩，國內旅遊市場剛性需求增加，想以相對優惠的價格享受高品質住宿體驗，住宿券是首選。煙波國際觀光集團2021年線上旅展自10月26日至11月9日於官網熱銷開跑，集團聯合住宿券單張2,199元，平日入住煙波宜蘭館，最低下殺23折起。購買20張再贈一張，平均2,094元，煙波集團表示，此檔超優惠住宿套券只賣15天，錯過要再等一年。

疫後觀光潮興起，原本乏人問津的小鄉小地變成必踩熱點，面對突如其來的國旅需求，旅宿市場開始投入「旅遊創生」，積極田野調查、加值各類在地產業及文化。其中，煙波集團以「地方轉譯」、「長日慢旅」及「城市走讀」三大理念經營，並透過在「新竹」、「花蓮」、「宜蘭」及「台南」的駐點館別，將當地城市的美傳遞給更多旅人，不僅故鄉變成廣為人知的「景點」，也讓更多旅人認識這片共生共好的土地。

東台灣為日前旅遊熱點，煙波集團於花蓮、宜蘭皆有館別坐落；「花蓮館」為家庭旅行下榻的上乘之選，為市區最近山、海、心的交會點，適合喜歡步行觀覽自然生態及體驗刺激活動的旅人，鮮明的旅遊屬性也與館內設施的分齡設計相互呼應，適合長時間入住品味。

「蘇澳四季雙泉館」坐落於海港風情濃厚的蘇澳小鎮，以珍稀的大地瑰寶－黃金雙泉聞名，館內每間客房均設有黃金雙泉池，大片落地窗以最大限度廣納黛綠青山及無垠湛海。「宜蘭館」則跳脫傳統概念，以泡泡七彩色調加上粉色暈染，揉合出新穎夢幻的視覺效果。

「煙波新竹湖濱館」為台灣十大親子飯店，館內擁有全台最大2,300坪室內育樂空間，其中以益智及充滿原創性的軟性活動及親子室內樂園卡樂星球聞名。近期推出全新「地球尋寶主題房」及獨家尋寶遊戲，搭配溜滑梯/攀岩牆設施，並攜手英國木質精品玩具品牌Le Toy Van 打造遊樂休憩複合式空間，將玩樂場域延伸至房內。

「台南館」於炎熱的南台灣府城，矗立在機能超然的市中心，鄰近藝術人文薈萃的美術園區及古蹟景點，漫步台南的每一步都橫跨在不同的時代樣態，透過閱覽能慢慢拼湊出歷史全貌，加深與在地的連結，讓每次的旅程都是一種文化洗禮。